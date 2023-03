Doppio cambio obbligato per Inzaghi: a rischio per Inter-Juventus

Porto-Inter, Simone Inzaghi è stato costretto ad optare per una doppia sostituzione nei minuti finali. Ecco cosa è successo.

Mancano pochi minuti al triplice fischio di Porto-Inter. Match che al momento viaggia sui binari dell’assoluto equilibrio, con i nerazzurri che stanno tenendo botta con relativa tranquillità alle sortite degli uomini di Coincecao.

Buona la prova da un punto di vista difensivo della compagine di Inzaghi. Anche nel segmento iniziale della seconda frazione di gioco, quando si è profuso il massimo sforzo dei lusitani, l’Inter è riuscita a tenere botta, rispondendo colpo su colpo. Se si esclude la scialba prova di Dumfries, tutto il pacchetto arretrato si è reso protagonista di una prova maiuscola. In particolar modo Darmian, provvidenziale con un paio di chiusure determinanti. L’ex esterno del Parma, schierato da Inzaghi sul centro-destra del trio difensivo, è stato però costretto ad abbandonare anzitempo il campo al 80′ di gioco. Darmian aveva provato a stringere i denti: stremato e sofferente, ha chiesto il cambio per un problema di natura fisico. Da valutare le sue condizioni in vista del big match con la Juve, che non sembrano preoccupare.

Bastoni KO contro il Porto: rischia di saltare Inter-Juventus?

Maggiore ansia, invece, sul fronte Bastoni. Il difensore mancino dell’Inter è stato sostituito per un sospetto problema al flessore. Noia di tipo muscolare, dunque, che sarà verosimilmente monitorata con attenzione nel corso delle prossime ore. Al posto di Darmian è entrato Skriniar mentre Bastoni è stato sostituito con de Vrij.

A pochi giorni dal big match contro la Juventus, l’infermeria dell’Inter potrebbe ritornare a riempirsi. L’attenzione dei nerazzurri è però rivolta ai minuti finali della gara con il Porto: partita dal peso specifico non indifferente che può valere una stagione. Vi forniremo ulteriori ragguagli in merito alle condizioni di Darmian e Bastoni qualora dovessero esserci comunicati ufficiali a riguardo.