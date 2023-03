Adesso non ci sono più dubbi: salta Inter-Juventus

Domenica sera Inter-Juventus a San Siro, match fondamentale per entrambe: assenza pesante, arrivano le conferme

Il prossimo weekend di campionato vivrà di svariati match di cartello, con occhi puntati soprattutto sulla domenica sera e sul derby d’Italia tra Inter e Juventus. Un appuntamento importantissimo sia per la squadra di Inzaghi che per quella di Allegri, con diversi calciatori però in bilico per entrambi gli allenatori. E una assenza a questo punto è già certa: quella di Robin Gosens.

Il laterale tedesco nerazzurro si era sottoposto ieri a esami medici che avevano rilevato un risentimento al gemello del polpaccio sinistro. Dopo i test all’Humanitas di Rozzano, condizioni che erano rimaste da valutare in vista del weekend, dando naturalmente per certa l’assenza in Porto-Inter di stasera. Dall’ambiente interista filtrano però conferme: Gosens riuscirà a tornare in gruppo solamente dopo la sosta per le nazionali. Una assenza pesante per Inzaghi, visto che l’ex Atalanta aveva mostrato un rendimento in crescendo nelle ultime settimane. Fascia sinistra dunque destinata a Federico Dimarco, che darà probabilmente vita a un duello da vere e proprie scintille con il dirimpettaio Juan Cuadrado.

Inter-Juventus, dalle pene di Inzaghi a quelle di Allegri: gli scenari per i bianconeri

Un problema di formazione che non ci voleva per Inzaghi, che però dovrebbe avere tutti gli altri a disposizione. Rischia invece ancora una formazione in emergenza Massimiliano Allegri, che deve fare i conti con diverse situazioni in bilico.

Out, e questo è certo, Pogba, per il resto ci saranno diverse valutazioni da fare. Recupera Di Maria, mentre bisognerà attendere i prossimi giorni per capire le effettive condizioni di Bonucci e di Chiesa, con Milik che a sua volta scalpita per tornare in campo prima della pausa.