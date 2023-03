Zidane alla Juventus, ma il primo acquisto fa infuriare i tifosi

La Juventus continua a cullare il sogno Zidane, il francese potrebbe portare subito un primo acquisto che però sconcerta i tifosi

Massimiliano Allegri e la Juventus provano a concludere una annata difficile nel migliore dei modi, tra campionato e coppe che nonostante le numerose difficoltà potrebbero ancora regalare grandi soddisfazioni. La posizione del tecnico livornese resta comunque in bilico per i possibili scenari futuri e l’ambiente bianconero non smette di sognare un grande approdo in panchina, quello di Zinedine Zidane. Il cui eventuale primo acquisto però, quello di Eden Hazard, manderebbe su tutte le furie i tifosi.

Nella sua avventura torinese in panchina, il tecnico francese potrebbe volere con sé giocatori di esperienza e grande talento, e per questo, secondo il portale spagnolo ‘DefensaCentral’, potrebbe pensare proprio all’attaccante belga. Una figura, però, che l’ambiente non vedrebbe di buon occhio, con il timore di assistere di fatto ad un Pogba-bis. Il francese sta vivendo una annata da incubo, con appena due spezzoni di gara disputati in tutto e il nuovo infortunio muscolare che può costargli almeno altre tre settimane di stop. Allo stesso modo, Hazard ha vissuto, per condizioni fisiche costantemente imperfette, anni davvero complicati al Real Madrid, racimolando appena 73 presenze nelle ultime 4 stagioni, con soli 8 gol all’attivo. Numeri che fanno scalpore se paragonati a quelli che in precedenza aveva messo insieme al Chelsea, dove si era affermato tra i calciatori più decisivi del panorama internazionale, prima di volare in Spagna per una cifra monstre, che però non è stata tradotta in campo da risultati all’altezza, anzi.

Hazard, Zidane lo ‘chiama’ alla Juventus ma pensa alle mete esotiche

Hazard è ormai fuori dai piani del Real, non mette piede in campo dal 3 gennaio in Coppa del Re e nonostante si stia allenando per convincere Ancelotti a dargli una chance, il tecnico emiliano di fatto non lo vede. Con il contratto in scadenza nel 2024, a giugno l’addio appare inevitabile.

L’idea di raggiungere Zidane alla Juventus (o al Psg, chissà) lo stuzzica, ma il classe 1991 sta valutando anche altre ipotesi. Come ad esempio quella di un ritorno in Inghilterra, in caso di una offerta interessante, oppure mete più ‘esotiche’, come l’Arabia Saudita oppure gli Stati Uniti.