Svolta per la Supercoppa Italiana: arrivano le final four

Novità importante per il calcio italiano con il cambio del format della Supercoppa: edizione a quattro squadre sul modello spagnolo

Nuovo look per la Supercoppa Italiana, pronta a cambiare format sulla scia di quanto già avvenuto in Spagna. Dal prossimo anno nello scenario dell’Arabia Saudita si scenderà in campo secondo attraverso una final four.

Il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, ha confermato: “E’ stata accettata l’offerta dall’Arabia Saudita e già dal prossimo anno ci sarà un’edizione con quattro squadre partecipanti, come avviene per il modello spagnolo”. Quella di quest’anno a Riyad è dunque l’ultima edizione giocata nel format classico, quello che contrapponeva la compagine vincitrice del campionato a chi invece aveva trionfato in Coppa Italia. In questa stagione a vincere è stata l’Inter con un punteggio rotondo sui rivali del Milan: i nerazzurri di Inzaghi ci arrivavano con la coccarda della Coppa nazionale, mentre i rossoneri da campioni d’Italia in carica.

Nasce la nuova Supercoppa: il cambio di format

Rivoluzione in atto quindi a partire dal prossimo anno anche per rendere maggiormente appetibile la competizione. A margine dell’assemblea che si è tenuta nel pomeriggio odierno, è stata accettata l’offerta proveniente dall’Arabia Saudita per i prossimi sei anni.

Il nuovo modello della Supercoppa, sulla base di quello ispanico, prevederà quindi la partecipazione di quattro squadre al posto delle classiche due, che si affronteranno in semifinali e poi finale. Oltre alle vincitrici di Serie A e Coppa Italia, ci sarà quindi spazio e margine di gloria anche per chi arriverà seconda in campionato e chi invece perderà la finale di coppa.