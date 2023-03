Scaricato dal Milan, è il nome giusto per la Juventus

Scaricato dal Milan, per la Juventus potrebbe essere il nome giusto per il prossimo anno: l’affare intriga i bianconeri

La Juventus vince ancora contro la Sampdoria ed, in attesa del ricorso sul -15, vede la Champions a nove lunghezze. Una distanza che potrebbe essere colmata nelle prossime dodici giornate di campionato, soprattutto se le rivali continueranno a lasciare punti per strada.

Qualificarsi tra le prime quattro sarebbe fondamentale per la programmazione futura, con le necessità di mercato che saranno determinate anche dal tipo di stagione che attenderà i bianconeri. In ogni caso, qualche punto fisso sui ruoli da coprire c’è ed uno di questi riguarda il terzino destro. Cuadrado potrebbe essere all’ultimo atto della sua avventura juventina e un esterno destro sarà un obiettivo prioritario (insieme a quello sinistro) del mercato bianconero. L’occasione giusta potrebbe arrivare grazie al Milan che sembra orientato a scaricare un suo calciatore dopo una stagione trascorsa ai margini della squadra di Pioli. Un’annata quasi da dimenticare e la voglia di riscattarsi da mettere sul campo magari in quel di Torino.

Calciomercato Juventus, occasione dal Milan

Perché alla Juventus un profilo come Sergino Dest non dispiacerebbe affatto. Come detto, i bianconeri hanno la necessità di intervenire sulle fasce difensive e farlo senza andare ad intaccare più di tanto il budget a disposizione per l’intero mercato.

Ecco allora che Dest, qualora il Milan decidesse di rispedirlo al Barcellona, potrebbe diventare un nome spendibile in chiave juventina. Il terzino americano è un profilo già accostato in passato alla Juventus. Sia prima che fosse acquistato dal Barça, sia prima del trasferimento al Milan, Dest è stato seguito dai piemontesi che non hanno mai affondato il colpo. Potrebbero farlo quest’estate, sfruttando anche la necessità della società blaugrana di liberare monte ingaggi per strappare un prezzo di favore o comunque una formula conveniente come il prestito con diritto di riscatto. Un’idea da valutare nei prossimi mesi, magari dopo aver capito che stagione attenderà la Juve e quali saranno gli obiettivi per il prossimo anno.