Nuovo caso al Barcellona, ufficiale: salta il tesseramento

Il Barcellona va a gonfie vele in Liga a suon di vittorie, ma lontano dal terreno di gioco deve fronteggiare un nuovo ostacolo. Caso su Gavi

Vince ancora il Barcellona che nell’ultima gara di Liga ha superato di misura l’Athletic Bilbao grazie ad una rete di Raphinha. Protagonista di serata anche il solito Gavi, che suo malgrado torna sotto i riflettori anche al di fuori del terreno di gioco.

Sono stati diversi i problemi riscontrati dal Barça, soprattutto ad inizio stagione, in relazione alla registrazione di alcuni calciatori in Liga. Una situazione che torna in auge di questi periodi e proprio nel miglior momento stagionale in cui la compagine di Xavi a suon di vittorie, e con una solidità trovata con continuità, mantiene il primato in classifica con la bellezza di 9 punti di vantaggio sul Real Madrid. Intanto arrivano cattive notizie sul versante Gavi, seppur non strettamente correlate al campo. Come evidenziato dal ‘Mundo Deportivo’ il giudice si è accordato con la Liga ed ha annullato la registrazione del giovanissimo talento catalano come giocatore della prima squadra del Barcellona, in quanto la lettera del club è stata presentata dopo la scadenza.

Barcellona, nuovo caso su Gavi: il giudice annulla la registrazione

È già presente una prima delibera del Tribunale Mercantile numero 12 di Barcellona sulle urgenti misure cautelari che i catalani hanno presentato lo scorso 31 gennaio.

Questo lunedì però il tribunale ha negato tali misure cautelari, il che significa che Gavi è nuovamente rimosso come giocatore dalla prima squadra ed è ancora una volta un giocatore della filiale. Ciononostante il centrocampista potrà continuare ad indossare la maglia numero 6, che solo in tempi più recenti aveva preso in dote. A dispetto della situazione inoltre Gavi potrà giocare ancora alla corte di Xavi, anche se a lungo termine il Barça farà fatica a far rientrare lo stipendio del calciatore entro i limiti in vista della stagione 2023/2024.

Lo stesso centrocampista catalano è stato anche protagonista in campo contro il Bilbao di una scelta curiosa. In occasione di una contesa a centrocampo, ha messo letteralmente la testa togliendo la palla in tuffo dai piedi di Garcia.