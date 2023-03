Leao sotto accusa, Pioli non si nasconde: “Ecco la situazione strana del portoghese”

Le dichiarazioni del tecnico rossonero al termine del match di San Siro, contro la Salernitana, valevole per la ventiseiesima giornata di Serie A

Il Milan di Stefano Pioli non approfitta delle sconfitte di Inter e Roma. La squadra rossonera non è andata oltre il pareggio contro la Salernitana. Un pareggio che complica la corsa alla Champions League.

Nel mirino è finito l’attacco, che fatica a trovare la via della rete. Anche stasera, tra i giocatori offensivi, solo Olivier Giroud è riuscito a metterla dentro.

Pioli li ha mandati tutti in campo: da Divock Origi a Zlatan Ibrahimović senza ricevere grandi risposte. Ma il peggiore è stato Rafael Leão.

Il portoghese, criticato nelle ultime gare, è riuscito a fare anche peggio. L’attaccante è apparso svogliato e mai davvero deciso quando è stato chiamato a calciare verso la porta. Ha sbagliato pure appoggi facile e ha faticato a saltare l’uomo. Il tecnico rossonero – intervenuto in conferenza stampa – non ha nascosto il momento difficile di Leao e ha ammesso: “La situazione strana del portoghese è questa – ammette il mister -: c‘è stato un periodo dove faceva molto meno in allenamento e più in partita. In questo momento sta facendo benissimo in settimana ma in partita fa qualcosa meno. Deve trovare una via di mezzo. Il suo potenziale è maggiore di quello che ha mostrato stasera, non ci sono dubbi su questo“.

Milan-Salernitana, Pioli deluso: la corsa Champions si complica

Il Milan deve ritrovare il prima possibile il suo attaccante migliore per riuscire ad arrivare tra le prime quattro squadre. Con un Leao come quello di stasera la corsa alla Champions League si fa dura.

Pioli e i suoi uomini devono comunque rimboccarsi le maniche e dimenticare il match di stasera il prima possibile: “C’è tanta delusione che va trasformata in energia e attenzione – prosegue Pioli -. Il campionato non ci aspetta. Contro la Salernitana c’è stato un problema di qualità. Non siamo stati veloci e pericolosi, è mancata attenzione sul gol preso. Nel finale, ci abbiamo provato ma non siamo stati così lucidi. Abbiamo palleggiato bene ma abbiamo verticalizzato poco. E’ mancata qualità e velocità”.