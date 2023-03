Juventus, prezzo fissato: ma il grande ritorno è in salita

La Juventus guarda al prossimo mercato e pensa a un grande ritorno in bianconero, ma il prezzo e la situazione del club non aiutano

Il successo contro la Sampdoria, per la Juventus, non lascia pienamente soddisfatti dal punto di vista del gioco espresso, ma è una vittoria preziosissima per sognare la rimonta Champions anche al netto della penalizzazione in classifica. Bianconeri che guardano con ottimismo al finale di stagione in campo e fuori e che pensano anche alle prossime mosse di mercato. Tra queste, anche il possibile, ennesimo, ritorno di Alvaro Morata, per il quale però la situazione attuale e il prezzo fissato rendono complicato un terzo ciclo a Torino.

Lo spagnolo, come riportato dal portale iberico ‘Todofichajes.com’, può lasciare l’Atletico Madrid a giugno, a un anno dalla scadenza del contratto per una cifra intorno ai 20 milioni di euro. Il giocatore, giunto a 11 gol in questa stagione fin qui in 33 presenze, sa che le possibilità di rinnovo sono davvero esigue e si sta già guardando intorno. Può tornare d’attualità non solo l’interesse dei bianconeri, ma anche quello del Barcellona, altra pretendente di vecchia data. Tuttavia, la Juventus e i blaugrana sono accomunati da difficoltà economiche e da incertezze di vario genere sul proprio futuro. Difficile per il momento pianificare un investimento simile e dunque Morata, conscio di tutto ciò, potrebbe già guardare altrove, per il prosieguo della sua carriera.

Juventus, ritorno lontano per Morata: scenari rimandati a fine stagione

Allo spagnolo, l’ipotesi di tornare ancora una volta in Italia, dove si è sempre trovato bene, piacerebbe eccome, ma, per tutti i motivi sopra richiamati, per adesso sembra da escludere la effettiva possibilità di rivederlo a Torino.

La sensazione è che, in generale, prima di poter effettivamente pianificare il futuro, la Juventus debba avere contezza di ciò che la aspetterà nella prossima stagione. Vale a dire, gli obiettivi per i quali i bianconeri potranno competere, a seguito degli scenari definitivi determinati dagli esiti di campo, tra la rimonta Champions in campionato e l’eventuale vittoria dell’Europa League, e quelli esterni, con penalizzazioni da confermare, annullare o aggiungere, con le decisioni sul pagamento di eventuali sanzioni economiche e non solo da parte di FIGC e UEFA.