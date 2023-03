Juve e Pogba bocciati in diretta: “Si sapeva. Ecco la cosa più grave”

Negli studi di Sky Sport si parla della stagione deludente del centrocampista francese, fermatosi alla vigilia del match contro la Sampo

Stagione da dimenticare per Paul Pogba. Il centrocampista francese, tornato alla Juventus per rilanciarsi dopo anni non certo esaltanti al Manchester United, sta deludendo ampiamente le attese.

Il centrocampista, che domani compirà 30 anni, non ha praticamente mai visto il campo. Dopo mesi out per infortunio, Pogba è tornato a giocare nel derby, vinto contro il Torino: 22 minuti, in cui il francese ha deliziato i tifosi con le prime giocate. Colpi di classe che hanno illuso i bianconeri. Dopo i 13 minuti nel ko dell’Olimpico, contro la Roma, è arrivata, infatti, una doppia ‘scivolata’.

Pogba è stato, prima, costretto a saltare l’andata degli Ottavi di finale di Europa League, contro il Friburgo, e poi la sfida di campionato contro la Sampdoria. Contro i tedeschi, come è noto, è stato Massimiliano Allegri a decidere di lasciarlo fuori per motivi disciplinari, essendosi presentato in ritardo al ritiro. Niente sfida agli uomini di Stankovic, invece, per via di un nuovo problema di natura muscolare, sorto nel corso dell’allenamento di rifinitura.

Juventus, delusione Pogba: parla Di Canio

La delusione per la stagione di Pogba da parte del mondo bianconero è chiaramente enorme. Ma forse, considerando le ultime stagioni e i tanti infortuni avuti, poteva essere prevedibile un andamento del genere.

Non ha dubbi in merito Paolo Di Canio, che dagli studi di Sky Sport, ha così parlato della decisione della Juve di puntare su Pogba: “Potevano chiamare semplicemente me e li avrei aiutati, gli avrei detto che prendere Pogba sarebbe stato l’ennesimo errore dei parametri zero. Si sapeva quanti giorni è mancato per infortunio. Oltretutto devi considerare l’atteggiamento nel recuperare. La cosa grave è che non c’è rispetto per il gruppo. Giustamente è stato punito. Gli è stata data un’opportunità enorme, doveva essere un esempio. Stai fuori tanto tempo, stai rientrando, hai una partita importante e arrivi tardi all’appuntamento, questo non esiste”.