Il rinnovo di Rabiot costa caro: tripla rinuncia per la Juve

Il centrocampista francese ha deciso il match di ieri sera contro la Sampdoria con una doppietta

E’ diventato l’uomo del momento in casa Juventus, Adrien Rabiot. Con le due reti siglate nel posticipo vinto per 4-2 contro la Sampdoria, il francese ha definitivamente conquistato il popolo bianconero. Tra i migliori calciatori della stagione juventina, il centrocampista andrà però in scadenza al termine dell’attuale stagione.

Esaltato dalla fiducia riposta nei suoi confronti da Max Allegri, Rabiot non ha fatto rimpiangere sino a questo momento la lunghissima assenza di Paul Pogba. Il francese, tornato la scorsa estate a parametro zero dopo aver lasciato il Manchester United per la scadenza del contratto, ha disputato in questa stagione solamente 35 minuti e rimarrà fuori per altri 20 giorni per “una lesione di basso grado all’adduttore della coscia destra“.

Calciomercato Juve, i tifosi pazzi per Rabiot: tripla rinuncia

A fronte della scadenza del contratto di Rabiot, abbiamo chiesto questa mattina ai tifosi della Juve nel sondaggio di Calciomercato.it cosa farebbero con il francese.

A riprova del grande rapporto esploso in quest’ultima stagione tra Rabiot e la tifoseria bianconera, il ‘rinnovo a tutti i costi’ dell’ex centrocampista del Paris Saint Germain è stato votato dal 39,6%. Come seconda opzione del sondaggio è stato scelto l’acquisto di Davide Frattesi, centrocampista di proprietà del Sassuolo.

Terzo e quarto posto, infine, per due vecchi obiettivi della Juventus. Al 18,9% ha chiuso Fabian Ruiz, non pienamente soddisfatto da questo primo anno in maglia Psg. Discorso simile anche per Rodrigo De Paul, ultimo con il 17%. Il rapporto tra l’argentino e la tifoseria dell’Atletico Madrid non è dei migliori e potrebbe portare al divorzio al termine di questa stagione.

Sondaggio Twitter – Calciomercato.it