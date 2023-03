Serie A, quanti cartellini: la classifica di ammonizioni ed espulsioni

In Serie A la squadra che ha collezionato più cartellini gialli ne conta 78 mentre quella con più espulsioni è a quota cinque. E per quanto riguarda gli allenatori, c’è chi è stato espulso cinque volte nelle ultime due stagioni

Una partita a dir poco nervosa quella all’Olimpico tra Roma e Sassuolo. In tutta la sfida l’arbitro Fabbri ha estratto ben sette cartellini: cinque per i padroni di casa, due per i neroverdi. Giallo per Smalling, Maxime Lopez, Matic, Ruan, Ibanez e Camara e rosso per Kumbulla.

Prima della sfida contro il Sassuolo, per quanto riguarda i calciatori la Roma non aveva subito neanche un’espulsione. Con il rosso diretto per condotta violenta di Kumbulla su Berardi, adesso solamente una squadra in Serie A è a zero cartellini rossi.

In totale nel nostro campionato in questa stagione sono stati assegnati 1135 cartellini gialli. In testa a questa speciale classifica si trova la Sampdoria che ne ha collezionati 78. Juventus, Inter e Napoli invece chiudono la classifica rispettivamente con 43, 42 e 35.

42 i cartellini rossi in Serie A, con la Juventus che si trova in testa alla classifica delle espulsioni con cinque cartellini collezionati, tra rossi diretti e doppie ammonizioni. Dei cinque cartellini rossi della squadra di Massimiliano Allegri, quattro sono rossi diretti. Insieme alla Juventus, anche l’Empoli. La squadra più “corretta” da questo punto di vista è il Torino, in questo momento l’unica a non aver commesso nessun fallo da cartellino rosso.

Solamente quattro squadre non hanno ancora subito un’espulsione per rosso diretto: Inter, Torino, Fiorentina e Milan.

Chi sono gli allenatori più espulsi in Serie A

Per quanto riguarda gli allenatori, otto mister hanno ricevuto almeno un cartellino rosso in questa stagione. Alcuni sono stati espulsi anche più di una volta.

Undici cartellini rossi totali, di cui quattro tirati fuori nella sesta giornata di Serie A. L’anno scorso i cartellini rossi nei confronti degli allenatori sono stati 15 con Simone Inzaghi, Gian Piero Gaspetini, Luciano Spalletti, Paolo Zanetti e José Mourinho a quota due.

Quest’anno, invece, José Mourinho è in cima alla classifica con ben tre espulsioni, seguito da Ivan Juric a quota 2. A pari merito con una sola espulsione ci sono Spalletti, Stankovic, Baroni, Zanetti, Giampaolo e Allegri.