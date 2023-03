Porto-Inter, infermeria piena: tre (più uno) a rischio forfait

A due giorni da Porto-Inter, in quattro sono a rischio forfait: gli ultimi aggiornamenti verso il ritorno degli ottavi di Champions League

Archiviata l’ennesima sconfitta in campionato, l’Inter di Simone Inzaghi è tornata in campo per preparare la decisiva sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League di martedì sera contro il Porto.

Si riparte dall’1-0 dell’andata, con i nerazzurri che avranno a disposizione due risultati su tre sul campo dei portoghesi. Inzaghi deve dimenticare il campionato e l’ennesima brutta battuta d’arresto, e il passaggio del turno in Champions diventa ora decisivo anche per il suo futuro. Le critiche si fanno sempre più ingombranti, la società non è soddisfatta del cammino in Serie A e anche i tifosi sono sempre più schierati contro il tecnico. Per salvare la stagione servirà un grande cammino in Europa e centrare l’obiettivo Coppa Italia.

Questa mattina ad Appiano Gentile erano presenti tutti i dirigenti nerazzurri, da Marotta e Zanetti ad Ausilio e il suo vice Baccin. L’Inter prova a ricompattarsi nel momento più delicato ed importante della stagione, mentre sul campo si tenterà il recupero in extremis di Milan Skriniar. Oggi lo slovacco ha lavorato parzialmente con il gruppo.

Porto-Inter, problemi per Conceicao: il report dei portoghesi

Non mancano i problemi di formazione e le defezioni anche in casa Porto. L’assenza più pesante sarà quella di Otavio, squalificato dopo l’espulsione dell’andata.

Come comunicato dal club portoghese dopo l’allenamento, inoltre, oggi Joao Mario, Joao Marcelo ed Evanilson non si sono allenati e sono stati sottoposti a dei trattamenti. Tre possibili forfait per Conceicao che potrebbero diventare quattro: Meixedo è rientrato solo oggi in gruppo ed ha svolto solo parte della seduta con il resto dei compagni. Ulteriori aggiornamenti sono attesi a partire da domani.