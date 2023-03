Juventus-Sampdoria, voti e tabellino primo tempo: Rabiot svetta, disastro Bonucci

Juventus-Sampdoria: voti e tabellino del primo tempo del match dell’Allianz Stadium valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A. I blucerchiati rimontano due reti di svantaggio

Primo tempo denso di emozioni all’Allianz Stadium, con la Sampdoria che in 60 secondi rimonta due reti di svantaggio alla Juventus.

Bremer e l’ottimo Rabiot non bastano all squadra di Allegri, ripresa dall’uno-due shock firmato da Augello e Djuricic. Il serbo è il migliore dei suoi, a differenza di Vlahovic impalpabile anche stasera. Prova disastrosa nella retroguardia di casa per capitan Bonucci che tornava titolare dopo oltre quattro mesi. Al termine della prima frazione piove anche qualche fischio di disapprovazione delle tribune dello ‘Stadium’ per la prova della Juve.

JUVENTUS

Perin 6

Bremer 6

Bonucci 4,5

Danilo 5,5

De Sciglio 5

Fagioli 5,5

Barrenechea 5,5

Rabiot 7

Kostic 5,5

Miretti 6,5

Vlahovic 5

All. Allegri 5,5

SAMPDORIA

Turk 5,5

Gunter 5,5

Nuytinck 6,5

Amione 5,5

Zanoli 6,5

Winks 6

Rincon 6,5

Augello 6,5

Leris 6

Djuricic 7

Gabbiadini 5

All. Stankovic 6,5

Arbitro: Prontera 6

TABELLINO

JUVENTUS-SAMPDORIA 2-2

11′ Bremer; 26′ Rabiot; 31′ Augello (S); 32′ Djuricic (S)

Juventus (3-4-2-1): Perin; Bremer, Bonucci, Danilo; De Sciglio, Fagioli, Barrenechea, Rabiot, Kostic; Miretti; Vlahovic. A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Rugani, Gatti, Locatelli, Paredes, Cuadrado, Iling-Junior, Soulé, Compagnon. Allenatore: Allegri

Sampdoria (3-5-1-1): Turk; Gunter, Nuytinck, Amione; Zanoli, Winks, Rincon, Augello; Leris; Djuricic, Gabbiadini. A disposizione: Ravaglia, Tantalocchi, Murru, Oikonomou, Malagrida, Yepes, Sabiri, Paoletti, Jesé Rodriguez, Quagliarella. Allenatore: Stankovic

Arbitro: Prontera (sez. Bologna)

VAR: Di Bello

Ammoniti: Rincon (S)

Espulsi:

Note: recupero 1′