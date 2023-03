Juventus-Sampdoria, Stankovic duro contro l’arbitraggio: “Non ci sto a passare da stupido”

Al termine di Juventus-Sampdoria, il tecnico blucerchiato Stankovic contesta l’arbitraggio e il gol assegnato a Rabiot: polemica in diretta

Una prestazione di grande intensità e generosità, quella della Sampdoria contro la Juventus, insufficiente però per conquistare punti. I blucerchiati escono sconfitti dallo Stadium ma a testa altissima. Il tecnico dei liguri Dejan Stankovic elogia i suoi, ma è anche polemico nei confronti dell’arbitraggio.

Sotto la lente di ingrandimento, il gol del 3-2 di Rabiot, convalidato da arbitro e Var nonostante un possibile controllo di braccio del francese. “Gli episodi arbitrali? Il fallo di mano di Rabiot rivisto al replay mi sembra netto e mi fermo qui – ha dichiarato a ‘DAZN’ nel post partita – Fino a un certo punto le decisioni contrarie si accettano, ma non ci sto a passare da stupido. Mi piange il cuore per i ragazzi, magari la partita la perdevamo lo stesso, ma se ci avessero lasciato sul pari qualche altro minuto, chi lo sa. Sulla gomitata ricevuta da Amione in area, se mi dite che non è rigore, mi fido”. Sulla gara disputata, l’elogio alla sua squadra: “La Sampdoria stasera ha dato tutto, abbiamo fatto un’ottima gara, contro la squadra che per punti fatti sul campo è la seconda forza del torneo – ha aggiunto – I ragazzi sono stati bravi a recuperare una partita che poteva prendere una piega molto diversa dopo i primi due gol subiti. Poi ci hanno condannato gli episodi, c’è stato qualche errore di lettura, come nell’azione del terzo gol. Mi ha fatto arrabbiare prendere il quarto gol, concesso troppo facilmente. In generale, soffriamo troppo sui cross, ci serve coraggio per attaccare i grandi saltatori, c’è da lavorare su questo aspetto”.

A fine gara, dialogo con il connazionale Dusan Vlahovic, che ancora non torna al gol. Stankovic lo incoraggia così: “Le carriere volano a questi livelli, deve rimanere calmo. E’ un bomber nato e non deve mollare, gli ho parlato e gli ho detto di stare tranquillo. Si sbloccherà, lo sa lui e lo sapete voi”.