Juve-Sampdoria, allarme Allegri: “Ecco perché ho cambiato Bremer e Bonucci”

Le dichiarazioni del tecnico dei bianconeri al termine del match, valevole per la ventiseiesima giornata di Serie A, contro i blucerchiati

Nonostante le tante assenze, la Juventus di Massimiliano Allegri riesce a portare a casa i tre punti, battendo 4 a 2 la Sampdoria. I bianconeri rialzano così la testa dopo il ko contro la Roma e salgo a 38 punti in classifica, a nove lunghezze dal quarto posto.

Massimiliano Allegri può dunque esultare per la vittoria e la doppietta di Rabiot. Non riesce a trovare la rete, invece, Dusan Vlahovic, che ha colpito il palo su rigore: “O fai lo scavino o cerchi un angolo – esordisce il tecnico dei bianconeri ai microfoni di DAZN -. Deve rimanere sereno, il gol arriverà. Lui ogni tanto va fuori giri con la gestione dell’energia. Non ci scordiamo, però, che è da un anno solo che è qui. Oggi ha fatto meglio. Quando sarà meno frenetico e più cattivo, come negli ultimi 20 minuti, troverà il gol e grandi prestazioni”.

Cose che non vanno – “Bisogna migliorare la gestione della partita. Dopo il 2 a 0 non puoi giocare a campo aperto. Bisogna chiudere gli spazi e partire in contropiede. Quelli dietro che sono più vecchietti dovevano riprendere i giovani a centrocampo e farglielo capire”.

Esclusione Paredes – “Ho fatto una scelta tecnica. Leandro è meno metronomo e più tecnico, oggi mi serviva un giocatore come Enzo. Fagioli? Sta crescendo come motore ma sta facendo molto bene anche Miretti. Lo ripeto, dopo il 2 a 0, però, bisognava rimanere più raccolti”.

Doppietta di Rabiot – “E’ un giocatore anche bello da vedere. Ha una forza diversa dagli altri. Pogba si è infortunato calciando le punizioni, ha avuto una fitta agli adduttori. Bremer? Soffre sul tendine rotuleo che gli dava fastidizio. Bonucci ha preso un colpo sulla tibia esterna, che verrà valutata domani”.

Cara Covisoc – “Ci pensa la società alle questioni extracampo. Io dico ai ragazzi che stanno facendo qualcosa di importante. Sul campo siamo secondi. L’obiettivo era scudetto o primi 4 posti e andare avanti nelle coppe”