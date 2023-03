DIRETTA Serie A, Roma-Sassuolo: le formazioni Ufficiali LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico’ tra la Roma di Mourinho e il Sassuolo di Dionisi in tempo reale

La Roma riceve il Sassuolo nella Capitale in una gara valida per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A. Una sfida tra due squadre che vengono da due vittorie che sarà diretta dall’arbitro Fabbri della sezione di Ravenna.

Reduci dalla bella vittoria in Europa League contro la Real Sociedad che ha fatto seguito a quella in campionato contro la Juventus, i giallorossi di José Mourinho – privi dello squalificato Cristante – puntano ad ottenere altri tre punti per alimentare le proprie ambizioni di restare nei primi quattro posti che valgono la qualificazione alla prossima Champions e prepararsi al meglio al ritorno di giovedì prossimo in terra basca. I neroverdi di Alessio Dionisi, a loro volta, vanno a caccia del terzo successo consecutivo dopo quelli di misura contro Lecce e Cremonese per continuare a risalire la classifica. All’andata finì con un pareggio per 1-1 con le firme di Abraham e Pinamonti. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Olimpico’ tra Roma e Sassuolo in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Roma-Sassuolo

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Zalewski, Wijnaldum, Matic, Bove, Spinazzola; El Shaarawy; Abraham. All. Mourinho (squalificato, in panchina Foti)

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Tressoldi, Erlic, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Henrique; Berardi, Pinamonti, Lauriente. All. Dionisi

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 68 punti; Inter 50; Lazio 49; Roma* e Milan* 47; Atalanta 42; Torino 37; Bologna 36; Juventus*,** e Udinese 35; Fiorentina 34; Monza 33; Sassuolo* 30; Empoli 28; Lecce 27; Salernitana* 25; Spezia 24; Verona 19; Cremonese e Sampdoria* 12.

*una partita in meno

**15 punti di penalizzazione