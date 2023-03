Uragano Conte in Serie A: ecco la nuova squadra

L’allenatore leccese al termine di questa stagione potrebbe lasciare la panchina del Tottenham per la scadenza del contratto

Dopo la delusione rimediata in Champions League lo scorso mercoledì sera a causa dell’eliminazione contro il Milan agli ottavi di finale, al Tottenham di Antonio Conte non rimane che la Premier League come vero grande obiettivo della stagione. L’allenatore leccese per il secondo anno consecutivo dovrà riuscire a centrare un piazzamento tra le prime quattro.

A prescindere dal risultato finale in campionato, però, sembra proprio che il futuro del tecnico sia già segnato. Il contratto di Conte andrà infatti in scadenza con gli ‘Spurs’ al termine dell’attale stagione e sino a questo momento non ci sono state grandi aperture da parte sua per il rinnovo. Un divorzio, ad oggi, sembra essere l’ipotesi più probabile, anche per ragioni extra campo più volte palesate pubblicamente in questa stagione.

Sul futuro di Conte si è parlato di due panchine in particolare in Italia pronte a riaccoglierlo alle giuste condizioni: Inter e Juventus. Secondo quanto riferito su ‘Instagram’ dal giornalista Christian Recalcati, però, sull’allenatore leccese vi sarebbe anche una vecchia fiamma sempre nel campionato italiano: “Voci mi dicono che Antonio Conte potrebbe tornare in Italia, ma con destinazione Roma, matrimonio vicino già qualche anno fa!”.

Calciomercato Roma, l’annuncio su Conte: “Matrimonio già vicino”

Quella tra Conte e la Roma, in effetti, è una storia che non nasce certo oggi, bensì alla vigilia della stagione 2019/20.

Ancor prima di diventare nell’estate del 2019 il nuovo allenatore dell’Inter, raccogliendo sulla panchina nerazzurra l’eredità di Luciano Spalletti, il tecnico del Tottenham era stato cercato con una certa insistenza dalla Roma. A causa della concorrenza nerazzurra e dei dubbi espressi dallo stesso Conte sulla rosa dei giallorossi, alla fine non se ne fece nulla.

A distanza di quattro anni, però, i rapporti potrebbero tornare a riallacciarsi. Tanto dipenderà, non solo da quello che sarà il futuro dell’allenatore a Londra, ma anche dalla permanenza o meno di José Mourinho nella Capitale. In caso di qualificazione in Champions League, difficilmente lo ‘Special One’ lascerebbe l’incarico ad un anno dalla scadenza del contratto con la Roma.