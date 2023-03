“Spero di restare a lungo”: l’Inter è sempre più lontana

La stagione dell’Inter si sta complicando, intanto arrivano dichiarazioni che allontanano l’obiettivo a centrocampo: le ultime

Contro lo Spezia è arrivata l’ottava sconfitta in campionato per gli uomini di Simone Inzaghi, il cui futuro ora appare legato a doppio nodo al destino europeo dei nerazzurri. Intanto, uno dei grandi obiettivi della dirigenza meneghina allontana sempre di più l’Inter.

Nella giornata di oggi, sulle pagine di ‘Sport’, Franck Kessie ha parlato degli ultimi mesi in blaugrana. Dopo tante difficoltà iniziali, ora il centrocampista ivoriano sta acquisendo sempre più importanza nell’undici di Xavi: “Le cose stanno andando molto bene. Sono contento di essere qui, dei compagni, del lavoro e del rapporto con lo staff e con la società in generale. È bello essere qui”. Nel mercato di gennaio i nerazzurri si erano interessati all’ex Milan, che non stava trovando spazio e l’addio immediato poteva essere uno scenario. Ora, però, sembra essere cambiato tutto. Kessie ha dichiarato: “Ho un contratto quadriennale e sono solo al primo. Spero di restare qua ancora a lungo”.

Kessie blocca l’Inter: “Non ho mai pensato all’addio”

Il centrocampista ivoriano ha voluto allontanare ogni voce riguardante un suo possibile addio al termine della stagione: “L’idea di andarmene non mi è mai nemmeno passata per la testa”.

Le continue cadute dell’Inter in stagione hanno portato la dirigenza a fare delle riflessioni, sia sulla guida tecnica sia sull’intera rosa. Uno dei reparti che potrebbe essere puntellato in estate è il centrocampo, con Marcelo Brozovic che ha avuto diverse problematiche quest’anno e non è ancora riuscito a giocare ai soliti livelli. Il croato in estate potrebbe anche essere ceduto dai nerazzurri, che poi andrebbero a rinforzare il proprio centrocampo con un profilo più fisico.

Questo anche perché Hakan Chalanoglu ha convinto in regia, tanto che ora ‘Epic Brozo’ non è più considerato imprescindibile da Inzaghi e dall’Inter. Il profilo più gradito a Milano era proprio Franck Kessie, che conosce benissimo il campionato italiano e il centrocampista turco, ma le sue ultime dichiarazioni allontanano questa ipotesi. Marotta e Ausilio nei prossimi mesi dovranno trovare altrove la soluzione ideale per rinforzare la mediana nerazzurra.