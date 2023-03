Porto-Inter, ginocchio ko e paura crociato per un titolare: il primo responso

La sfida di martedì tra Porto e Inter potrebbe perdere un titolare, che ha riportato ieri sera un infortunio al ginocchio: c’è la prima diagnosi

L’Inter vive un momento molto particolare dopo l’ennesima batosta inaspettata in casa dello Spezia. Al Picco è stata contestazione da parte dei tifosi, che allo stadio hanno fischiato per diversi minuti la squadra. Alcuni calciatori sono rimasti sotto la curva ad ascoltare, consapevoli delle loro mancanze in questo momento. I nerazzurri sono in corsa dappertutto, ma 8 sconfitte in 26 giornate fanno fatica a farsi digerire.

Anche alla dirigenza. Che oggi aveva in programma un faccia a faccia con lo stesso Inzaghi. Una sconfitta in casa del Porto con eliminazione dalla Champions League non è escluso che porti clamorosi ribaltoni in panchina. Un esonero immediato è scenario senza dubbio complicato per le conseguenze che porterebbe, ma in un momento del genere tutto va considerato. Resta il fatto che martedì la sfida in Portogallo diventa fondamentale per il futuro dell’Inter come dell’allenatore piacentino. A livello tecnico, di mercato ma anche morale per il finale di questa stagione. La squadra di Conceicao, ko 1-0 a San Siro per il gol di Lukaku, ieri ha vinto 3-2 contro l’Estoril Praia, un po’ a fatica. Decisivo il gol di Taremi contro una squadra che è quartultima. I Dragoes, soprattutto in casa, sono comunque degli avversari temibilissimi in grado di battere chiunque. Anche con un infortunio pesante arrivato ieri.

Porto, Joao Mario si fa male al ginocchio: le sue condizioni

Durante il match di ieri sera, infatti, Joao Mario è stato costretto ad abbandonare il campo per un infortunio al ginocchio. Il giovane terzino destro è uscito intorno al 56′ lasciando il posto a Rodrigo Conceicao, destando anche un po’ di preoccupazione tra compagni e allenatore.

Nel postgara il Porto ha diramato una nota ufficiale in cui ha chiarito la prima diagnosi: “Joao Mario, esterno dei Dragoes, ha subito una distorsione al ginocchio destro e verrà rivalutato questo sabato”. Il che vuol dire che domani ci saranno gli esami strumentali. Del classe 2000, autore finora di un’ottima stagione – al netto di qualche problema fisico – da titolare, ha parlato anche lo stesso Conceicao.

“Domani faremo gli esami. Da quello che mi dice il dottore, non sembra essere niente di grave e per grave intendo legamenti crociati. Comunque, mi sembra che in prima analisi non lo sia ma capiremo meglio dopo aver fatto gli accertamenti, ha spiegato il tecnico a ‘Sport TV’. Il timore e l’ansia restano, sono legittimi, dal momento che spesso la distorsione al ginocchio è l’anticamera a quel tipo di infortunio. Stavolta le sensazioni sono buone. Difficilmente, però, Joao Mario sarà in campo martedì contro l’Inter anche se novità ci saranno nelle prossime ore.