L’attaccante dice no all’Inter: il futuro è deciso

Niente Brasile per l’attaccante, che vuole l’Europa: la squadra di Simone Inzaghi può sperare nel suo arrivo

Voglia di Europa. L’attaccante, che tanto piace all’Inter per la prossima stagione, non ha alcuna intenzione di fare ritorno in Brasile.

Stiamo palando di Roberto Firmino, che a giugno vedrà scadere il proprio contratto con il Liverpool, ed è intenzionato a giocare ancora nel calcio che conta. Tra l’entourage del brasiliano e l’Internacional di Porto Alegre – come riporta Uol SPORT – ci sarebbero stati dei contatti, non andati, però, a buon fine. La volontà di Firmino, come detto, infatti, è quella di restare in Europa.

C’è dunque una certezza importante in merito al futuro del brasiliano, che oggi, come ha raccontato il suo agente ai microfoni di Calciomercato.it, pensa solo al Liverpool: “Roberto è concentrato al cento per cento per portare a termine la stagione e aiutare il Reds nella corsa alla qualificazione in Champions League. Il piano è questo, una volta aiutato il club a raggiungere i propri obiettivi, Roberto e la sua famiglia inizieranno a pensare a quale e dove potrebbe essere la prossima sfida”.

Calciomercato Inter, in corsa per Firmino ma quanta concorrenza

Se l’Internacional non ha speranza di mettere le mani su Firmino, lo stesso non si può dire per l’Inter di Simone Inzaghi.

Il giocatore, che fin qui ha realizzato 108 gol e 79 assist, in Premier League, ovviamente con la maglia del Liverpool, nell’ultimo periodo è stato accostato con insistenza ai nerazzurri, che in estate potrebbero perdere sia Lukaku che Dzeko.

Ma la Serie A – come vi abbiamo raccontato – non è al momento l’opzione più concreta: Firmino, infatti, si augura di poter approdare in un top team, come Real Madrid, Barcellona e Psg, che potrebbe garantirgli un ricco contratto. Ricordiamo, che attualmente il brasiliano guadagna circa 10 milioni di euro netti a stagione. Ci sarà dunque da capire quali saranno le richieste del suo entourage.