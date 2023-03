Il canto del cigno di Pogba: addio Juventus, si sbilanciano sul nuovo club

Calciomercato Juventus, dalla Spagna trapela l’indiscrezione secondo cui il francese starebbe meditando il clamoroso addio

Quando Allegri ha diramato la lista dei convocati per il match contro il Friburgo, in molti hanno storto il naso notando l’assenza di Paul Pogba. Poco dopo però si è fatta chiarezza sui motivi che hanno portato all’esclusione del ‘Polpo’, giunto in ritardo al ritiro pre gara.

Allegri ha subito preso un provvedimento importante in tal senso, decidendo di privarsi della propria mezzala in una delle sfide più delicate della stagione. Il tecnico livornese ha voluto dunque lanciare un messaggio importante in primis all’ex United e poi a tutto l’ambiente. Saranno vietati cali di concentrazione in vista di un rush finale che si preannuncia assolutamente al cardiopalma. L’assenza di Pogba contro il Friburgo, però, ha contribuito anche ad alimentare le voci relative ad un possibile addio del centrocampista transalpino a fine stagione. Ipotesi al momento molto poco percorribile ma che in realtà sta trovando una certa risonanza soprattutto in Spagna.

Calciomercato Juventus, le ultime dalla Spagna: Pogba nel mirino del Psg

Secondo quanto messo in risalto da fichajes.net, infatti, Pogba avrebbe cominciato a guardarsi intorno per capire la fattibilità di un eventuale addio alla Juve. Tra i club che potrebbero piazzare l’affondo decisivo ci sarebbe quel Psg che già in passato aveva provato a stuzzicare il centrocampista francese con un’offerta allettata.

La scorsa estate, però, il francese preferì vestirsi nuovamente di bianconero. Il Pogback almeno per il momento non sta comunque rispettando la attese al punto che la ‘Vecchia Signora’, sempre secondo le fonti iberiche, non si opporre ad un addio anticipato del proprio centrocampista.

Il Psg starebbe dunque fiutando l’affare, flirtando con la possibilità di piazzare l’affondo decisivo nel corso dei prossimi mesi. Scenario che ora come ora si configura come una mera possibilità ma che potrebbe prendere corpo qualora dovesse effettivamente calare il gelo più totale tra Pogba e la Juve. I titoli di coda non sono ancora comparsi, ma il francese è chiamato a riscattarsi in una seconda parte di stagione nella quale potrebbe rivelarsi il valore aggiunto della rosa di Allegri.