HIGHLIGHTS | Colpo Udinese al ‘Castellani’: Empoli in crisi

I bianconeri di Sottil si aggiudicano l’anticipo del sabato della ventiseiesima giornata di Serie A. Terza sconfitta consecutiva per i toscani di mister Zanetti

L’Udinese sbanca il ‘Castellani’ conquistando una vittoria che mancava da ben due mesi. L’ultima, sempre in trasferta, il 22 gennaio scorso fu contro la Sampdoria. L’undici di Sottil sale così al settimo posto in classifica, agganciando Bologna e Juventus.

Per i tre punti decisiva l’autorete di Luperto al decimo della ripresa. Il difensore infila nella propria porta in modo a dir poco sfortunato, dopo che era andato a saltare per contrastare Becao. Per i toscani di Zanetti – che non hanno fatto peggio dei loro avversari – ennesimo gol incassato dagli sviluppi di calcio e terza sconfitta consecutiva, la quarta nelle ultime sei partite. Se non è crisi questa… La zona salvezza rimane ben distante, ma è necessario invertire la rotta onde evitare bruttissime sorprese.

EMPOLI-UDINESE 0-1

54′ aut.Luperto (U)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 65 punti; Inter* 50; Lazio 48; Roma e Milan 47; Atalanta 42; Juventus** Bologna e Udinese* 35; Torino 34; Monza 32; Fiorentina 31; Sassuolo 30; Empoli* 28; Lecce 27; Salernitana 25; Spezia* 24; Verona 18; Cremonese e Sampdoria 12.

*una partita in più

**15 punti di penalizzazione