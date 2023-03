Fonseca, ancora tu: il Tottenham ci pensa di nuovo per il dopo Conte | CM.IT

Paulo Fonseca fa parte della shortlist di candidati per raccogliere l’eredità di Antonio Conte: l’interesse del Tottenham è rimasto dopo un anno e mezzo

Antonio Conte è tornato a essere il tecnico più chiacchierato d’Europa. Sia in campo che fuori il manager salentino fa sempre scalpore, soprattutto quando le cose non vanno benissimo e il futuro è sempre più in bilico. L’eliminazione dalla Champions League per mano del Milan e un campionato non esaltante – per quanto ancora perfettamente in corsa per il quarto posto – hanno incanalato il suo futuro verso l’addio.

Lo ha detto a chiare lettere: “A fine anno parlerò con la società, sanno come la penso”. Il contratto è in scadenza a giugno, al momento le possibilità di rinnovo sembrano minime. Con le indiscrezioni e le suggestioni che si rincorrono tra Inter e Juventus. Tanto che gli Spurs si stanno già guardando intorno a caccia del sostituto. E tra i nomi che piacciono di più c’è senza dubbio Paulo Fonseca. Se vi sembra un accostamento familiare non avete torto. Prima dell’arrivo di Antonio Conte al Tottenham al posto dell’esonerato Espirito Santo, il club londinese aveva già scelto proprio Paulo Fonseca, reduce da un anno sabbatico – di studio – dopo l’esperienza alla Roma. Era tutto fatto, poi l’arrivo di Fabio Paratici ha cambiato le carte in tavola. Lo stesso tecnico portoghese lo ha spiegato di recente: “Col Tottenham era tutto ok, ma con l’arrivo del nuovo direttore generale è cambiato tutto all’improvviso. Non avrei potuto mettere in discussione le mie idee o i miei valori solo per allenare una grande squadra”.

Il Tottenham è ancora interessato a Fonseca: è uno dei primi candidati per il dopo-Conte

Fonseca ha saputo aspettare e alla fine ha scelto il Lille la scorsa estate, fino ad ora una scelta che gli ha dato ragione. In Francia sono tutti innamorati di Fonseca, che sta provando l’assalto alla zona Europa. Ma il Tottenham e il suo presidente Daniel Levy non si sono dimenticati di lui, hanno continuato a seguirlo. E, come risulta a Calciomercato.it, la stima è rimasta immutata. Fonseca resta quindi uno dei candidati a prendere il posto di Conte ed è la naturale conseguenza di un interesse che ancora oggi è vivo.

Ed è chiaramente reciproco, a prescindere dal contratto in scadenza nel 2024 tra il portoghese e il Lille, da cui nel passato recente sono passati ottimi allenatori. Da Puel a Bielsa, passando per Garcia e Galtier. Fino appunto a Fonseca. È ovviamente ancora presto per dire se tutto questo si trasformerà in realtà, ma che il Tottenham abbia (ri)messo Fonseca nella sua shortlist è un fatto. E con il probabile naufragio della gestione Conte e delle ultime sessioni di Paratici, è probabile che il presidente Levy stavolta decida di fare a modo suo.