Doppia sentenza Champions: addio Conte, sì ad una condizione

Il futuro di Conte al Tottenham si fa sempre più intriso di dubbi: il grande rivale potrebbe prendere il suo posto

Il futuro di Antonio Conte è sempre più pervaso di dubbi ed incognite. L’eliminazione in Champions League subita per mano del Milan ha animato le voci riguardo all’allenatore salentino.

Il tecnico è all’ultimo anno di contratto con il Tottenham e l’uscita contro i rossoneri ha alimentato le voci di una possibile separazione. A complicare le cose sono poi le parole pronunciate da Richarlison, a cui Conte ha voluto rispondere per le rime in conferenza stampa, segno che in spogliatoio qualcosa non va. E nel frattempo la dirigenza degli ‘Spurs’ studia la situazione, guardando a possibili sostituti. Uno di questi potrebbe essere Luciano Spalletti: abbiamo infatti sottolineato il grande interesse dei club di Premier, tra cui appunto il Tottenham, nei confronti dell’allenatore toscano. Ma oltre a Spalletti c’è anche Thomas Tuchel tra i profili valutati.

Tottenham, incognita Tuchel: sì solo in un caso

L’allenatore tedesco ha iniziato la stagione alla guida del Chelsea, ma è stato a sorpresa esonerato dopo il ko contro la Dinamo Zagabria all’esordio in Champions League.

Stando però a quanto riferito da ‘Football Insider’, Tuchel avrebbe già le idee chiare in merito ad un possibile approdo sulla panchina degli ‘Spurs’. Il tecnico tedesco infatti è propenso a non accettare la proposta londinese. C’è però una sola eccezione che potrebbe far cambiare idea all’ex allenatore, tra le altre, di Borussia Dortmund e Psg, ossia quella che il Tottenham riesca a qualificarsi alla prossima Champions League.

Una missione certamente non impossibile, visto che al momento il Tottenham è in quarta posizione a 45 punti, con 3 punti di vantaggio sul Liverpool (che ha però una gara in meno) e 4 sul Newcastle, che ha addirittura due gare in meno. Il Manchester United, anche lui con una gara in meno, ha 4 punti di vantaggio sugli ‘Spurs’. Insomma, una situazione apertissima. Se gli ‘Spurs’ dovessero centrare la Champions, allora Tuchel potrebbe davvero accettare l’incarico e sedere sulla panchina al posto del rivale.