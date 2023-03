Conte ribalta Richarlison: “Ha ragione, è una me..a”

Dopo lo sfogo di Richarlison di mercoledì sera, Antonio Conte ha risposto al brasiliano in maniera piccata ma ‘furba’, punzecchiandolo in maniera netta

Antonio Conte continua a essere uno degli allenatori più discussi del panorama internazionale. La situazione in campionato non è brillante e la posizione Champions è sempre più in bilico, con tante squadre che alle sue spalle spingono in risalita e con partite da recuperare. Il suo Tottenham tra l’altro non è riuscito a superare lo scoglio Milan, chiudendo la doppia sfida senza segnare nemmeno un gol.

E all’estero ormai danno quasi per certo il suo addio a fine stagione, visto il contratto in scadenza a giugno. In questo periodo ha avuto altro di ben più importante a cui pensare, ovvero la sua salute. Conte è stato operato alla cistifellea, è tornato in fretta ma è stato costretto a fermarsi nuovamente per un po’ di riposo. Mercoledì il rientro in panchina in casa contro Pioli e lo 0-0 che è valso l’eliminazione. E le critiche non lo hanno risparmiato neanche stavolta. Ad agitare il postpartita, come se non bastasse, ci si è messo anche Richarlison che è entrato nel secondo tempo per provare a dare una scossa. “Questa stagione è stata una me**a perché non ho avuto minuti e ho anche subito un infortunio. Non capisco nemmeno io perché Conte mi ha rimesso in panchina, stavo andando bene. E quando gli ho chiesto perché avessi giocato solo 5 minuti col Wolverhampton, non ha risposto“, le sue parole piccatissime nei confronti del suo allenatore.

Conte scatenato contro Richarlison: “Egoista. E ha ragione, è stata una me..a”

Una presa di posizione netta a cui Antonio Conte ha risposto prontamente alcuni minuti fa, nella conferenza stampa della vigilia prima di Tottenham-Nottingham Forest. Conte ha ‘ribaltato’ l’intervista di Richarlison, a sua volta criticandolo abbastanza apertamente.

“Certo che ho visto l’intervista di Richarlison. Ma non ha criticato me. Ha detto che la sua stagione è stata una m***a e ha ragione. La sua stagione non è stata buona perché ha avuto molti infortuni. Si è fatto male tante volte, poi è andato al Mondiale, non ha vinto ed è tornato ma ha avuto un altro infortunio ed è stato fuori un mese. Con noi ha segnato zero gol, solo due in Champions. La nostra stagione non è stata buona, ma c’è ancora tempo per recuperare e se meriterà di giocare gli darò l’opportunità. Altrimenti giocherà qualcun altro”.

E poi Conte ha rincarato la dose: “Anche nel resto dell’intervista lui parla sempre dicendo ‘io’ e mai ‘noi’. Vuol dire che pensi solo a te stesso, che sei egoista. Io dico ai miei giocatori che se vogliamo costruire qualcosa di importante e vincere un trofeo dobbiamo parlare con il ‘noi’ e non con l‘io’. Lui comunque ha capito di aver sbagliato e ha chiesto scusa. Per me è stato importante perché mi ha permesso di chiarire ancora una volta l’importanza dello spirito che abbiamo dentro di noi”. Il manager salentino prende l’occasione per lanciare un altro messaggio ai giocatori, che a volte sono troppo ‘soft’. E infine il pensiero sul futuro: “Se mi chiedi ora ‘sei pronto ora a morire per questo club?’ ti dico ‘Sì’. Fino alla fine sono pronto a morire per questo club. Poi vedremo, perché non sono così stupido da continuare a suicidarmi”.