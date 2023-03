DIRETTA Serie A, Napoli-Atalanta 0-0 | PARTITI! LIVE

Il secondo match del sabato, quello più atteso, valido per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A vede di fronte Napoli e Atalanta

Dopo la sfida tra Empoli e Udinese, che ha aperto il sabato della ventiseiesima giornata del campionato di Serie A, si sfidano la capolista Napoli e l’Atalanta, la partita più attesa di oggi.

I padroni di casa, guidati in panchina da Luciano Spalletti, sono reduci dalla prima sconfitta interna stagionale patita nel turno precedente contro la Lazio del grande ex Maurizio Sarri: decisiva la rete di Matias Vecino. Gli azzurri, dunque, sono intenzionati a riprendere la marcia verso un trionfo meritato come lo Scudetto e anche per arrivare col morale alle stelle al ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l’Eintracht Francoforte, in programma mercoledì prossimo. Di contro, i nerazzurri di Gian Piero Gasperini proveranno in tutti modi a mettere il bastone tra le ruote della capolista e tornare alla vittoria, che manca dall’11 febbraio, 2-0 in casa della Lazio. Un risultato negativo, potrebbe dare una botta tremenda alle ambizioni Champions dei bergamaschi. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Diego Armando Maradona’ di Napoli.

FORMAZIONI UFFICIALI NAPOLI-ATALANTA

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Maehle, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; Hojlund, Zapata. All. Gasperini

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 65 punti; Inter* 50; Lazio 48; Roma e Milan 47; Atalanta 42; Juventus** Bologna e Udinese* 35; Torino 34; Monza 32; Fiorentina 31; Sassuolo 30; Empoli* 28; Lecce 27; Salernitana 25; Spezia* 24; Verona 18; Cremonese e Sampdoria 12.

*una partita in più

**15 punti di penalizzazione