Mirino Champions per Allegri: “Sorpasso sull’Inter”. Svelati due titolari contro la Samp

La Juventus ospita domani sera all’Allianz Stadium la Sampdoria: le dichiarazioni della vigilia di Massimiliano Allegri e le mosse del tecnico bianconero

La Juventus torna subito in campo dopo la vittoria di misura in Europa League nel primo round degli ottavi contro il Friburgo, con i bianconeri trascinati dalle magie del solito Angel Di Maria.

Allegri tira un sospiro di sollievo per le condizioni del campione del mondo argentino e Chiesa, che non saranno rischiati comunque nel posticipo di domani sera all’Allianz Stadium contro la Sampdoria. Emergenza in attacco per il tecnico livornese che dovrà fare a meno nel reparto offensivo anche dello squalificato Kean e del lungodegente Milik. Possibile chance quindi per Soulé dietro Vlahovic, altrimenti potrebbe essere avanzato Miretti sulla trequarti. Rientrerà invece direttamente dopo la sosta Alex Sandro visto l’infortunio al flessore rimediato nel match europeo. Massimiliano Allegri come di consueto è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro la Sampdoria: “Domani sembrerebbe una partita abbordabile, però la Sampdoria è una squadra che ultimamente ha sempre perso di misura e lottato in ogni partita. Per noi è molto importante per la classifica e per la prima volta abbiamo la possibilità di salire al secondo posto classifica. Possiamo andare tre punti sopra l’Inter perché noi dobbiamo guardare al campo e quindi abbiamo fatto 50 punti“.

Juventus-Sampdoria, fiducia in Vlahovic: Allegri coccola il serbo

Allegri reintegra Pogba dopo il provvedimento disciplinare contro il Friburgo e fa il punto sulle condizioni generali del gruppo bianconero: “Paul è a disposizione, rientra dopo la punizione. Non ho deciso ancora la formazione, due giocano sicuramente: Perin sarà titolare in porta, mentre davanti giocherà Vlahovic. Rientrano Iling e De Sciglio, dalla NextGen sarà con noi Compagnon. Chiesa fortunatamente non ha niente ma domani non sarà a disposizione. Cercheremo di recuperarlo giovedì. Di Maria resterà a completo riposo e a Friburgo sarà in campo. Turnover per Danilo e Bremer? In difesa Gatti e Rugani stanno bene e danno garanzie se dovessero giocare. Tra Paredes e Barrenechea ne giocherà uno a centrocampo”.

L’allenatore bianconero chiede ai suoi di non abbassare la guardia e di ritrovare il successo in campionato dopo lo scivolone di domenica scorsa a Roma: “Domani è una partita molto a rischio. Negli scontri diretti qualche gara la vinci, altre le perdi o le pareggi: questo è il nostro trend con le altre grandi della classifica. Con le medio-piccole invece non si deve sbagliare, è lì che devi fare il salto di qualità. La Juventus sul campo deve fare i punti che servono per andare in Champions League e domani cercare di sorpassare l’Inter in classifica, visto che vincere il campionato ormai è impossibile. Quello che succede fuori non ci deve interessare”.

Fiducia a Vlahovic in attacco con Allegri che svela: “Dusan è completamente guarito dalla pubalgia. Fisicamente sta molto meglio, siamo fiduciosi e contenti della prestazione che ha fatto in coppa col Friburgo. Tecnicamente ha fatto bene nelle ultime due partite”. Infine sulla crescita di Fagioli: “Non ci aspettavamo già questa maturità, ma è un ragazzo sveglio e furbo. Deve migliorare in fase realizzativa perché ha le potenzialità, insieme a Miretti, di fare qualche gol in più durante la stagione”.