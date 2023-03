Arnautovic panchina e nervosismo, Motta: “Altri meritano di più”

Un altro punto importante per il Bologna di Motta che ferma la Lazio in casa. Il commento della serata da parte dell’allenatore dei felsinei

Termina 0-0 l’anticipo del sabato sera tra Bologna e Lazio. Più vicini al gol i padroni di casa fermati solamente dal palo in occasione di una grande chance capitata nel primo tempo a Ferguson.

A microfoni di ‘Dazn’ a commentare la serata ci ha pensato proprio il tecnico italo-brasiliano: “Sono soddisfatto della prestazione e della squadra. I nostri tifosi vanno solo ringraziati, anche oggi erano in tantissimi a sostenerci e i ragazzi scendono in campo trasmettendo quello che vogliamo trasmettere, provando sempre a vincere. Il pareggio è giusto, ma la mia è una squadra che vuole competere, anche quando affronta formazioni come la Lazio. Abbiamo provato a vincerla, avevamo contro una squadra molto forte e che quando ha la palla gioca bene e quando non ce l’ha è comunque pericolosa perché può farti male in contropiede. Ci sono state occasioni da ambo le parti, per questo credo sia un risultato giusto. Europa? Ora pensiamo a recuperare, ci attende la partita con la Salernitana e la affronteremo come sempre al massimo”.

Ha fatto rumore anche la panchina di Marko Arnautovic, rimasto a guardare i compagni da bordo campo come in occasione della gara contro il Torino. Non è mancata anche una reazione di nervosismo al termine della gara odierna.

Le scelte offensive che riguardano anche l’austriaco sono state così commentate da Motta: “Arnautovic? Barrow sta meritando di giocare, così come Zirkzee che sta meritando di subentrare. Chiaramente mi riferisco a questo specifico momento. Poi per sabato prossimo, vedremo”. Un concetto quello sul centravanti austriaco che l’allenatore aveva già sottolineato anche ai microfoni di ‘Sky’ in risposta ad una domanda sulla sua reazione: “Non ho visto, dovete chiedere a lui. Trova poco spazio, perché altri se lo meritano di più in questo momento”.