“Via a prescindere”: esonero Inzaghi e bufera Inter

Simone Inzaghi nel mirino e incubo esonero dopo il passo falso dell’Inter in casa dello Spezia

I tifosi dell’Inter chiedono l’esonero di Simone Inzaghi. A La Spezia nerazzurri pericolosi ma poco incisivi sotto porta, pesa l’errore di Lautaro Martinez dagli undici metri.

Tutti contro Simone Inzaghi: ancora una volta, l’allenatore dell’Inter finisce nel mirino dei tifosi nerazzurri. Ad onor del vero, in quel di La Spezia la squadra lombarda si è ben disimpegnata, facendo i conti con l’imprecisione, con la bravura di Dragowski e con un pizzico di sfortuna.

Detto che se fai 20 tiri in porta e 0 gol, nei successivi 3 potresti segnarli tutti, sostituire Barella e tenere in campo Mikytharian, togliere Gosens dominante e non togliere Lukaku inesistente, conferma il fatto che Inzaghi non sa leggere le partite !#Inter#SpeziaInter — TerenceKemy (@TerenceKemy) March 10, 2023

Inzaghi è impazzito: fa i cambi prima del 70′ e – udite udite – osa le tre punte. Mi sento male (condivido l’espressione di Barella sostituito senza un perché). — SEGNALE ORARIO (@segnaleorario) March 10, 2023

Inzaghi deve essere esonerato qualsiasi sia il risultato finale. — Jester tears 🇺🇦 (@pizzinski) March 10, 2023

Già in avvio di partita, il tecnico ex Lazio è stato pesantemente criticato per la scelta di far calciare a Lautaro Martinez il calcio di rigore procurato da D’Ambrosio, poi fallito dall’attaccante argentino la cui conclusione è stata respinta da un Dragowski in giornata di grazia.

Spezia – Inter, social scatenati contro Inzaghi

E così, ancora una volta, tantissimi tifosi dell’Inter hanno criticato le scelte di Simone Inzaghi, chiedendone a gran voce l’esonero.

C’è Onana e Handanovic non è ancora stato messo da parte, c’è Asllani e gioca Gagliardini, c’è Lukaku e i rigori li tira Lautaro. Io non riesco a comprendere #Inzaghi in questi ragionamenti che fa. Zero proprio. #InterSpezia — Manuel Delon (@_MDelon) March 10, 2023

Simone #Inzaghi fai le valigie veloce come la luce — Il Presidente IH 🖤💙🏡 (@presidentegoat) March 10, 2023

#Inzaghi Altra partita buttata con una piccola. Out — François (@Franois78915071) March 10, 2023

Stiamo cacciando l’allenatore che ci porta 10 occasioni a partita e rinnovando gli attaccanti che le sbagliano tutte.

Geniale#SpeziaInter #Inzaghi #Lukaku #Lautaro #Dzeko — Eltoro10 (@Eltoro103) March 10, 2023

Un rapporto ormai tutt’altro che idilliaco quello tra la tifoseria nerazzurra ed il tecnico arrivato nell’estate del 2021, nonostante la vittoria di uno scudetto, di una Coppa Italia e di due edizioni della Supercoppa Italiana.