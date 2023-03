Squalifica Mourinho, reazione immediata della Roma: protesta decisa

Il club giallorosso non ha condiviso la sentenza arrivata questo pomeriggio sulle due giornate di squalifica per l’allenatore

Questo pomeriggio è esploso un nuovo caso intorno alla Capitale. In seguito alla sentenza della Corte d’Appello che ha confermato la scelta iniziale del Giudice Sportivo di assegnare due giornate di squalifica a José Mourinho per l’espulsione in Cremonese-Roma, è arrivata un forte reazione da parte del club giallorosso.

Dalla Roma hanno fatto sapere che, come segno di protesta nei confronti di una decisione da loro ritenuta ingiusta, in occasione dei prossimi due match di campionato contro Sassuolo e Lazio verrà rispettato da parte di tutti i tesserati un silenzio stampa. Nessuno tra i giallorossi rilascerà quindi dichiarazione a margine dei prossimi due incontri in Serie A.

Eccezion fatta invece per l’Europa League, nel match in programma giovedì sera contro la Real Sociedad. In occasione della gara di ritorno degli ottavi di finale, dopo il successo centrato ieri sera per 2-0 all’Olimpico, allenatore, calciatori e dirigenti della Roma saranno regolarmente a disposizione dei media.