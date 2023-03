Semplici gonfia il petto: “Ci abbiamo creduto fino alla fine”

Spezia-Inter, le parole di Semplici al triplice fischio: ecco quanto dichiarato dall’allenatore dei liguri.

Prima vittoria sulla panchina dello Spezia per Leonardo Semplici che ai microfoni di DAZN ha commentato la sfida con lInter appena conclusa:

PROVA – “Faccio i compimenti ai ragazzi che dopo un primo tempo di sofferenza hanno disputato una bella ripresa, complimenti a loro. Quando subentri in una posizione difficile devi creare quell’autostima che avevano perso, cercare di portare idee, mentalità che fanno parte del mio bagaglio.Ho trovato un gruppo di grande disponibilità e valore sia morale che tecnico.

MODULO – “Da quando ho esordito in Serie A mi hanno messo l’etichetta da 3-5-2. In passato in realtà abbiamo giocato a quattro così come nel secondo tempo stasera. Quando subentri e trovi una situazione di difficoltà cerchi di entrare in punta di piedi per trasferire quell’autostima che avevano perso i ragazzi, piano piani cerchi di mettere i concetti, la mentalità, la determinazione che voglio dare a questa squadra che deve provare a fare la gara con tutti. Stasera chiaramente giocavamo contro l’Inter, il valore dell’avversario è indubbio. Dopo l’1-1 siamo stati bravi a reagire, ci abbiamo creduto fino alla fine. Complimenti a questo gruppo perché mi sta dando delle soddisfazioni. Da fuori non pensavo avessero queste qualità.

ATTEGGIAMENTO – “Avevamo messo Zurkowski in żona di trequarti, in fase difensiva doveva provare a schermare Brozovic e in fase di possesso avrebbe dovuto giocare vicino alle punte. Poi abbiamo cambiato Agudelo. Nel primo tempo l’Inter palleggiava bene, ci hanno messo in difficoltà. Siamo rimasti in partita, passando per la difesa a 4. La squadra ha difeso meglio. Abbiamo portato a casa un risultato contro una delle squadre più forti.

DRAGOWSKI OFFRE LA CENA? “Io già l’ho offerta la scorsa volta: ho portato tutti a cena, mi piaceva conoscere in modo più dettagliato tutti i ragazzi e sotto questo aspetto penso sia importante capire non solo le qualità tecniche ma anche morali dei ragazzi provando a tirar fuori le qualità tecniche in loro.