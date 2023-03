Niente Serie A per il tecnico italiano: ecco l’annuncio

Il tecnico italiano allo scoperto. Ora la Serie A è davvero lontana: le sue parole non lasciano più dubbi

L’avventura di Antonio Conte è ormai davvero al capolinea. Il tecnico italiano ha nostalgia di Italia e l’eliminazione dalla Champions League per mano del Milan lo allontana sempre più dalla panchina del Tottenham.

Gli Spurs così hanno iniziato a sondare con più insistenza il mercato degli allenatori in vista della prossima stagione. Si è parlato tanto della possibilità di rivedere a Londra Pochettino ma non è da escludere che si decida di puntare su un profilo più giovane, come Roberto De Zerbi. Ancora, dunque, un italiano.

In questi giorni il nome dell’ex Sassuolo è stato accostato insistentemente alla panchina del Tottenham. Ci ha pensato così lo stesso tecnico del Brighton, squadra con la quale sta facendo davvero benissimo, a fare chiarezza: “Ho un lungo contratto con il Brighton e sono felice di lavorare qui, non posso chiedere di più“.

Parole chiare che allontanano forse definitivamente la possibilità di vedere De Zerbi altrove, anche in Italia. D’altronde quello che sta facendo in Inghilterra è davvero sotto gli occhi di tutti. L’ex Sassuolo è stato sempre molto apprezzato e anche le big della Serie A lo stanno osservando.

Calciomercato, Conte sogna il ritorno in Italia: il punto

Big alle quali, nell’ultimo periodo, è stato accostato anche Antonio Conte. Qui, però, la situazione è estremamente diversa. L’ex allenatore di Juventus e Inter ha voglia di Italia e le dichiarazioni, rilasciate, a margine della partita contro i rossoneri non lasciano più dubbi sulla voglia di Conte di cambiare aria.

Oggi, però, appare complicato capire se davvero qualche top team di Serie A potrà accontentarlo. Chiaramente vanno prese in considerazione le panchine delle big ma che al momento sono occupate. L’ipotesi Milan ormai è da scartare: si è fatto il suo nome nel periodo di massima crisi. Pioli, però, ha resistito e ha addirittura vinto lo scontro diretto. La sua posizione è davvero blindata e il contratto insieme cadenza nel 2025 non lascia dubbi.

Nelle ultime ore, l’idea che sta prendendo sempre più piede, per Conte è quella che lo riporterebbe all’Inter. Simone Inzaghi si gioca il futuro tra Spezia e Porto: fra qualche giorno, dunque, tutto potrebbe cambiare. Non si può scartare, infine, nemmeno l’ipotesi Juve ma bisognerà aspettare che ci sia maggiore chiarezza in merito alle note vicende extracampo per capirne di più.