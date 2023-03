Marotta ‘avvisa‘ Inzaghi e la squadra: “Non deve succedere”

Inter, le parole di Beppe Marotta poco prima del fischio d’inizio della gara contro lo Spezia. Il messaggio non passa inosservato.

Una partita dal peso specifico non indifferente, che si inserisce in un tour de force da brividi per l’Inter. I nerazzurri tra pochi minuti scenderanno in campo contro uno Spezia che soprattutto davanti al proprio pubblico si è resa protagonista di prestazioni interessanti, mettendo in difficoltà diverse big. Vietati cali di concentrazione per Lautaro e compagni che vogliono dare continuità al successo ottenuto in casa contro il Lecce.

A pochi giorni dalla sfida di Champions contro il Porto, i nerazzurri non dovranno commettere l’errore di staccare la spina, pensando alla trasferta del Do Dragao. Per questo servirà una prestazione importante sotto tutti i punti di vista, a cominciare dall’approccio. Temi affrontati dall’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta, che intervenuto ai microfoni di DAZN si è espresso in questi termini:

PENSIERO AL PORTO? “Non deve succedere di pensare al Porto, è chiaro che è un impegno di rilevanza estrema, ma non dobbiamo dimenticare il campionato e che lo Spezia oggi vale il Porto e dobbiamo trovare le motivazioni. Le insidie sono uguali”

ASPETTO MOTIVAZIONALE: “E’ un orgoglio essere impegnati su più fronti, la maglia che i nostri giocatori indossano è molto pesante e onorata e al di là degli avversari che si incontrano l’aspetto motivazionale va ricercato sempre”.