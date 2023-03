Leao-Milan, è finita: “Non è un campione, delusione totale”

Proseguono le discussioni su Leao, il portoghese ancora deludente con il Tottenham: arriva la bocciatura definitiva

Il Milan ha raggiunto un grande traguardo, con il passaggio ai quarti di finale di Champions League ottenuto contro il Tottenham. Il Diavolo non entrava nelle prime otto d’Europa addirittura dal 2012. Con i londinesi, una convincente doppia prestazione e un passaggio del turno meritato, ma a White Hart Lane, ancora una volta, come sta accadendo spesso in questa fase della stagione, si è visto un Rafa Leao sotto tono, andato incontro a diverse bocciature da parte degli addetti ai lavori.

Chi ha speso parole davvero molto dure nei confronti del portoghese è stato Alessandro Costacurta. L’ex difensore milanista, oggi commentatore di ‘Sky Sport’, uno che certamente di campioni in maglia rossonera ne ha visti, si è espresso in questi termini nei confronti dell’ex Lille, sancendo un mancato salto di qualità piuttosto pesante: “Credo sia stato il peggiore in campo, fino agli ultimi dieci minuti è stato come fosse avere un uomo in meno per il Milan – ha spiegato – Uno come lui dovrebbe essere determinante, e invece non lo è stato. Nel Milan ci sono stati tanti giocatori che facevano valere il loro status di campioni e lui ha dimostrato di non esserlo”. Una bocciatura eclatante, che alimenta il dibattito su di lui e sul suo futuro.

Milan, Leao ancora nel tunnel: futuro in discussione

Fino a qualche mese fa, Leao del Milan era trascinatore e risolutore con le sue giocate, protagonista della conquista dello scudetto, e pareva avviato verso una crescita esponenziale. Ma dopo il Mondiale, non è più stato lui. Il gol manca ormai da due mesi e pesano sullo sfondo, evidentemente, i discorsi per il rinnovo di contratto.

Un rinnovo che il Milan vorrebbe, ma sul quale crescono i dubbi. Ad oggi, Leao sembra non valere la cifra richiesta per firmare un nuovo accordo. E a fine stagione, si sarà a un anno dalla scadenza del contratto, con una cessione che a quel punto sarebbe inevitabile per monetizzare. Difficile fare pronostici secchi su che cosa accadrà, soltanto i prossimi mesi potranno dircelo.