Il flop Psg fa felice la Juve: in bianconero ne arrivano due

La nuova eliminazione del Psg segna la fine di un altro ciclo e la Juve ne pò approfittare: può arrivare in bianconero

Un altro crollo. Per il Psg continua la maledizione Champions e, come ormai consuetudine quando arriva la fine della corsa europea, a Parigi è già tempo di una nuova rivoluzione. Campos e Galtier sono a forte rischio e il prossimo anno si preannuncia l’inizio di un ennesimo nuovo progetto.

Una notizia che può far felice anche la Juventus che dalla crisi Psg potrebbe trarre interessanti opportunità di mercato. Già perché la certezza è che sotto la Torre Eiffel non in pochi andranno via e di calciatori che potrebbero far comodo alla società bianconera ce ne sono diversi. Al di là dei big, come Messi, Neymar e Mbappe, il cui futuro è comunque incerto, ci sono altri due calciatori che sembrerebbero aver terminato la loro esperienza parigina, salvo nuovi ribaltamenti.

A parlarne è ‘L’Equipe’, secondo cui a fine stagione il Psg ascolterà le offerte per Juan Bernat e Carlos Soler. Due profili che potrebbero fare al caso della Juventus.

Calciomercato Juventus, riecco Soler: ora può arrivare

Si parte dal centrocampista spagnolo, arrivato quest’estate dal Valencia per una cifra intorno ai 18 milioni di euro. Dopo un periodo di adattamento, il 26enne valenciano ha iniziato a giocare con maggior costanza poi la nuova crisi.

Le prestazioni che non arrivano, la squadra che fa in difficoltà e quindi riecco le panchine. Quattro nelle ultime quattro gare disputate dalla formazione allenata da Galtier, con neanche un minuto nel ritorno di Champions contro il Bayern Monaco.

Una situazione che a fine anno può portare all’addio con la Juventus che potrebbe riprovarci, dopo averlo seguito anche lo scorso anno. Come un ritorno di fiamma sarebbe anche quello per Juan Bernat, un altro dei calciatori che al Psg non sembra avere futuro. Il terzino sinistro, 30 anni, può andare a rinforzare la rosa bianconera in una zona di campo che quest’anno è stata in sofferenza e che richiederà interventi nel prossimo mercato. Da Parigi possono arrivare le occasioni giuste: la rivoluzione Psg può fare felice anche la Juve.