Emergenza gol per la Juve: solo Delneri peggio di Allegri

La Juventus di Allegri avanza in campionato e in Europa League, ma il gol sta diventando un problema: solo con Delneri ha fatto peggio

Contro il Friburgo è arrivata una vittoria preziosa, raggiunta soffrendo nel finale tra infortuni e giocatori affaticati. Anche contro i tedeschi, però, è emerso un problema che sta diventando endemico a Torino: i bianconeri segnano troppo poco.

Per piegare il Friburgo è stato necessario un altro guizzo di Angel Di Maria, in formato mondiale dopo il Qatar. Nel 2023 il ‘Fideo’ ha già segnato 7 reti e fornito 3 assist per la ‘Vecchia Signora’. Dusan Vlahovic, invece, si trova in un buco nero di depressione-sportiva alla ricerca della rete, che non arriva da cinque partite. Quello del gol, però, è un problema che non è mai stato risolto da quando Massimiliano Allegri è tornato a Torino: in questa stagione, infatti, la media della Juventus è di 1.58 gol a partita. Quasi identica alla scorsa annata, quella del ritorno del tecnico livornese e dell’addio di CR7, dove i bianconeri hanno realizzato 1.53 gol a partita di media. Per trovare una media gol più bassa bisogna ritornare addirittura alla Juventus di Luigi Delneri.

La Juve segna troppo poco: solo Delneri peggio dell’ultimo Allegri

Massimiliano Allegri è un tecnico molto attento alle statistiche e, sulla sua scrivania, ce ne sarà sicuramente una cerchiata di rosso: quella dei gol fatti dalla sua Juventus.

Come vi abbiamo detto sopra, infatti, per trovare una media gol più bassa rispetto a quella delle ultime due annate bisogna ritornare indietro alla stagione 2010/11. A quei tempi, l’allenatore era Luigi Delneri ed i bianconeri terminarono il campionato posizionandosi al settimo posto in classifica. Il miglior marcatore stagionale fu Alessandro Del Piero con 11 reti, mentre in campionato nessun giocatore della Juventus riuscì ad arrivare in doppia cifra. Di seguito lo studio sulla media gol a partita della ‘Vecchia Signora’ nelle ultime stagioni.

Da quella di Delneri ai giorni nostri, le annate in cui la Juventus ha avuto la media gol più alta sono due a pari merito: quella con Andrea Pirlo in panchina e la stagione 2017/18 di Massimiliano Allegri. In entrambi i casi i bianconeri hanno fatto registrare 2.07 gol a partita di media. Dal suo ritorno a Torino, la compagine guidata da Max non è più riuscita a trovare con continuità la via del gol. I numeri parlano chiaro. Il tecnico livornese ora deve lavorare per cambiare questo trend ed eliminare quello che sta diventando un assunto pericoloso: la sua Juventus segna troppi pochi gol.