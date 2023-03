Da stelle a problemi: i tre casi più spinosi per la Juve e l’ipotesi rescissione per Pogba

Tre casi da risolvere per la Juventus, su tutti quello legato alla situazione di Paul Pogba. E rispunta l’ipotesi rescissione

La Juventus è uscita vittoriosa ma incerottata dalla sfida di andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Friburgo.

Il primo ad alzare bandiera bianca è stato Alex Sandro. Il difensore brasiliano, recuperato in extremis dopo i problemi di Roma, si è fermato nuovamente e stavolta il problema sembra più serio. Allegri ha già annunciato che salterà la sfida contro la Sampdoria e quasi sicuramente anche il ritorno in Germania. Preoccupano anche le condizioni di Federico Chiesa. L’attaccante, subentrato nella ripresa al posto di Vlahovic, ha accusato un problema al ginocchio dopo un movimento innaturale. Oggi si sottoporrà agli esami del caso così come Angel Di Maria. Anche l’argentino ha concluso il match affaticato e questa mattina sarà controllato al J-Medical.

Non era invece della partita Paul Pogba. Come noto, il centrocampista francese non è stato convocato da Allegri per motivi disciplinari. Il numero 10 bianconero si è presentato in ritardo alla cena di squadra della vigilia del match. È così scoppiato un nuovo caso Pogba: dopo la lunghissima assenza e le discusse scelte pre Mondiale, il giocatore fa nuovamente infuriare società e tifosi presentandosi in ritardo. L’ex United ha all’attivo solo due presenze stagionali, i due spezzoni con Torino e Roma al rientro, e la pazienza dell’intero ambiente bianconero è già al limite considerando l’investimento fatto sul francese e il ricchissimo ingaggio percepito. Di questo passo, potrebbe presto tornare di moda anche l’ipotesi rescissione.

Calciomercato Juventus, dentro i casi Pogba, Chiesa e Vlahovic

Ma non solo Pogba. Tiene infatti banco anche il momento di Dusan Vlahovic. Il bomber serbo è rimasto a secco anche in Europa League e ieri sera ha anche offerto una delle peggiori prestazioni della sua stagione.

Anche Vlahovic è ora un caso: l’ex Fiorentina, macchina da gol in maglia viola, si è inceppato ma a preoccupare sono soprattutto le sue prestazioni. Il classe 2000 sta sbagliando tanto, è sempre più sfiduciato e fuori dal gioco dei bianconeri. E le voci di calciomercato aumentano: di fronte ad un’offerta da almeno 80 milioni di euro, la Juventus non si opporrà alla sua cessione a partire dalla prossima estate.

Infine, preoccupa anche la situazione di Chiesa: dopo il lungo calvario e il rientro dal brutto infortunio, qualche lampo a parte, l’attaccante non è mai tornato ai suoi livelli e nemmeno lontanamente a quelli di Euro 2020. Le panchine consecutive delle ultime partite hanno fatto discutere e ieri sera è arrivato un altro infortunio che preoccupa. La Juve deve ritrovare anche il miglior Chiesa per sperare in un futuro migliore.