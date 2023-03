Crisi profonda e incognita futuro: per Vlahovic c’è un’unica soluzione

Dusan Vlahovic sempre più in crisi: tra prestazioni scadenti e il futuro che lo vede lontano dalla Juventus, lo scenario possibile

Quasi un mese senza gol. Dusan Vlahovic continua il suo momento nero. Anche contro il Friburgo l’attaccante della Juventus è stato tra i peggiori in campo. Il serbo non è riuscito praticamente mai a rendersi pericoloso tanto da meritarsi un 4,5 nelle pagelle di Calciomercato.it.

Un voto che evidenzia il grande momento di difficoltà che sta vivendo l’ex bomber della Fiorentina. Dell’attaccante capace di spaccare le difese con la maglia viola da qualche tempo non c’è più traccia come, impietosi, testimoniano i numeri: 10 gol realizzati in questa stagione a fronte dei 29 della scorsa. Paragone incompleto, visto che l’annata è in pieno svolgimento ma le statistiche indicano una involuzione che è difficile da spiegare: la media gol quest’anno è di una rete ogni 194 minuti circa, lo scorso anno era di un gol ogni 106 minuti. E poco cambia tra Italia ed Europa, la differenza tra il Vlahovic 2021/2022 e 2022/2023 è talmente marcata che non conosce confini. Allegri continua a difenderlo ma è evidente che il serbo abbia bisogno di una scossa, quella che potrebbe arrivare a fine anno con la sua possibile cessione.

Calciomercato Juve, Vlahovic addio: cosa può succedere

Non è un segreto che davanti ad un’offerta di un certo livello la Juventus darebbe il via libera alla cessione di Vlahovic. Finora la soglia di attenzione era stata fissata intorno agli 80-90 milioni, una cifra che – come raccontato da Calciomercato.it – il Bayern Monaco non vorrebbe spendere, preferendo virare su altri calciatori, pur essendo interessato al serbo.

La Premier League è un campionato dove non si farebbe fatica a trovare club con le possibilità economiche per soddisfare le richieste bianconere, come pure il Psg, altro club che ha bisogno di un numero 9. Il problema semmai è rappresentato dalla volontà di farlo perché questo Vlahovic qualche dubbio lo fa venire. Ed allora l’unica soluzione è ritornare ad alti livelli a Torino e prima della fine della stagione. Per rilanciare le ambizioni juventine e quelle dello stesso Vlahovic. Per poi decidere di continuare insieme o dirsi addio, senza però alcun tipo di rimpianto.