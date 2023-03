Via per 35 milioni: doppio avviso per l’Inter

Brutte notizie per il club nerazzurro dopo l’ultima indiscrezione circolata in Spagna nelle scorse ore

Uno dei nomi più caldi dello scorso gennaio in orbita Inter potrebbe allontanarsi nei prossimi mesi. Stando a quanto riferito dai media spagnoli, infatti, Franck Kessie potrebbe clamorosamente rimanere al Barcellona anche per la prossima stagione dopo quanto avvenuto nelle ultime settimane.

Il centrocampista ivoriano, a causa degli infortuni accusati prima da Busquets e poi da Pedri, ha iniziato nell’ultimo periodo a ritagliarsi più spazio. Una continuità di rendimento che non è affatto dispiaciuta a Xavi, ora soddisfatto del contributo dato dall’ex Milan alla squadra. Rispetto alle sensazioni palesate dell’allenatore spagnolo nei suoi confronti durante i mesi scorsi, la situazione sembra essersi totalmente ribaltata.

Stando a quanto riportato da ‘Sport’, Kessie potrebbe in maniera inaspettata essere trattenuto dallo stesso allenatore. Considerata la situazione particolarmente delicata sotto il profilo economico da parte del club, va detto che una cessione non è ancora da escludere. Ma rispetto al passato, la società sarà più esigente dinnanzi ad un’eventuale offerta dopo aver fissato il valore del suo cartellino sui 35 milioni di euro.

Calciomercato Inter, Kessie si allontana: servono 35 milioni

Accostato all’Inter nello scorso mercato invernale, a queste condizioni difficilmente Kessie potrà tornare nel mirino dei nerazzurri.

Le ultime partite avrebbero anche convinto lo stesso calciatore a rimanere in maglia blaugrana, o comunque a non spingere per una cessione per la prossima estate. Tanto dipenderà anche dai rapporti tra Inter e Barcellona che già a gennaio avevano discusso di alcune possibili operazioni. Oltre all’ex rossonero, tra i due club era stato fatto il nome di Marcelo Brozovic.

Il calciatore croato è un pallino di Xavi che lo considera tra i migliori al mondo nel ruolo di play davanti alla difesa. In attesa di scoprire se Busquets lascerà o meno il Barcellona al termine della stagione a fronte della scadenza del contratto che lo lega alla società catalana, il primo nome sulla lista dell’allenatore spagnolo per rimpiazzare il numero 5 è proprio quello del centrocampista nerazzurro.

Considerato il valore piuttosto simile attribuito ai cartellini di Kessie e Brozovic, non è da scartare del tutto l’ipotesi di uno scambio tra i due club.