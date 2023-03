UFFICIALE: squadra ritirata dal campionato, comunicato a sorpresa

Decisione a sorpresa, squadra ritirata dal campionato: il comunicato ufficiale che spiazza tutti, cosa è successo

Le vicende extra campo, in questa stagione, continuano a tenere banco e a influire pesantemente sull’andamento dei campionati. Dalla Prima Categoria calabra, girone B, arriva la notizia clamorosa del ritiro della squadra del Sambiase a torneo in corso.

La compagine di Lamezia Terme viene ritirata dal campionato dalla società, che ha spiegato la sua decisione con un comunicato in cui illustra le sue ragioni. Evidente l’atto di accusa nei confronti dei giocatori, che con i propri comportamenti avrebbero determinato una situazione insostenibile: “Non ci sono i presupposti per poter continuare in questo campionato – si legge – L’incompetenza della società ha generato una squadra di mercenari e presuntuosi, che quando perdevano era per mancanza di tranquillità trasmessa dalla dirigenza, come se a perdere in campo non fossero i giocatori. Gli alibi per insuccessi in campo si sono trasformati in ammutinamento per mancanza di rimborsi. Ringraziamo i tifosi e quanti ci sono stati vicini in questa esperienza”. Il Sambiase era al quinto posto in classifica nel proprio girone di appartenenza.