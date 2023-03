Sostituzione obbligata: Mourinho non può fare altro che lasciarlo fuori

Non rientra dopo l’intervallo, per la Roma è già obbligatorio un cambio ad inizio secondo tempo: cosa è successo

Il secondo tempo inizia con il piede sbagliato per la Roma. In vantaggio di 1-0 contro la Real Sociedad grazie alla rete in avvio di El Shaarawy, la formazione giallorossa è stata costretta a spendere il primo cambio già prima dell’inizio della ripresa.

Diego Llorente, infatti, non è riuscito a superare il problema fisico che ha accusato sul finire della prima frazione di gioco e Mourinho lo ha sostituto con Kumbulla. Lo spagnolo, arrivato in prestito dal Leeds, è anche tornato in campo per effettuare una sorta di provino, ma evidentemente il test non ha dato esito positivo. Così il difensore centrale, al suo esordio da titolare, ha fatto ritorno negli spogliatoi, mentre Kumbulla ha preso il suo posto nella formazione che ha iniziato il secondo tempo.

Roma-Real Sociedad, scontro per Pellegrini: a terra sanguinante

I problemi per i giallorossi non finiscono però qui perché sugli sviluppi di un calcio d’angolo arriva uno scontro testa e testa tra Pellegrini e Zubeldia.

I due calciatori cadono a terra e il capitano della Roma sanguina anche. Necessario l’intervento in campo dei sanitari con Mourinho che decide di sostituire il centrocampista e di mandare in campo Wijnaldum. Dall’altro lato, invece, Zubeldia è riuscito a tornare regolarmente sul terreno di gioco dopo essere uscito a bordocampo per le cure del caso.