“Quanti danni”: per Conte c’è un’altra accusa da affrontare

Per Antonio Conte e il suo Tottenham è arrivata l’eliminazione dalla Champions, la sentenza inesorabile: “Quanti danni fa”

Fuori il Tottenham di Antonio Conte. Il Milan ha completato l’opera iniziata all’andata con la vittoria di 1-0 a ‘San Siro’, conservando il vantaggio anche a Londra e chiudendo sullo 0-0 una partita che i rossoneri avrebbero potuto anche vincere.

Stefano Pioli ha imbrogliato gli ‘Spurs’ e si è preso la qualificazione ai quarti di Champions, lasciando Conte nel bel mezzo della bufera. Il tecnico salentino ha il contratto in scadenza a fine stagione e nel post gara ieri ha lasciato segnali di addio al Tottenham, parlando anche di un possibile allontanamento deciso dalla società. Nelle sue parole anche la sottolineatura della necessità da parte del club di completare una crescita iniziata lo scorso anno e, a suo dire, non ancora terminata. “Non si può arrivare al vertice in 14 mesi” la sintesi del discorso dell’allenatore ex Inter che ha dovuto fare i conti anche con una critica piuttosto piccata proveniente dall’Italia.

E’ Fabio Ravezzani che su Twitter lancia il suo attacco ad Antonio Conte, colpevole – a suo dire – di “fare danni” quando le proprie squadre perdono.

Conte, Ravezzani lo attacca: “Fa danni”

Il giornalista non le manda a dire e tira in ballo le dichiarazioni dello stesso Conte quando era alla guida dell’Inter.

Nel suo tweet, infatti, si legge: “Ricordate quando Conte, dopo aver perso con l’Inter contro il Borussia Dortmund, disse che non si può vincere in Champions quando giochi con Barella e Sensi? Pioli con il Milan lo ha eliminato con Messias, Krunic e Thiaw“. Da qui la conclusione: “Conte è bravo, ma quanti danni fa ai suoi club quando perde…”

Intanto, la sua esperienza al Tottenham sembra ormai al capolinea e un ritorno in Serie A è tutt’altro che da escludere. Dai clamorosi ritorno a Juventus e Inter al possibile approdo alla Roma in caso di addio di Mourinho, le suggestioni non mancano e prenderanno ancora più corpo una volta che (e se) la sua separazione dagli Spurs diventerà ufficiale.