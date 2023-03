Pogba fuori, Allegri spiega l’esclusione: messaggio chiaro

Massimiliano Allegri ha spiegato prima di Juventus-Friburgo perché ha deciso di escludere Pogba dai convocati: messaggio chiaro

Paul Pogba fuori dai convocati di Juventus-Friburgo. La sorpresa è arrivata questa mattina e il motivo è ancora più clamoroso: una punizione per aver fatto tardi alla convocazione della vigilia.

Lo spiega lo stesso Allegri intervenuto a ‘Sky’ prima della sfida di Europa League: “Pogba ha fatto tardi alla convocazione di ieri sera: per rispetto del gruppo è stato giusto rimandarlo a casa. Lo avremo riposato domenica”. Riposato sarà anche Federico Chiesa, che questa sera parte dalla panchina: “Oggi è una partita importante, ma lo sarà anche quella di domenica (contro la Sampdoria, ndr). C’è Milik fuori e quindi ho preferito portare Chiede in panchina. Può incidere anche lì e poi essere presente con la Samp: l’ultima volta che ha giocato due partite di fila, dopo si è fermato”. Giocherà invece Vlahovic che Allegri continua a difendere: “Sta bene e credo che farà bene”.

Juventus-Friburgo, Pogba escluso: parla Calvo

L’esclusione di Paul Pogba dai convocati di Juventus-Friburgo ha lasciato di stucco, ma Allegri non è nuovo ad usare il pugno duro in caso di mancato rispetto delle regole dello spogliatoio.

A parlare dell’esclusione del centrocampista anche Calvo a ‘DAZN’: “Non siamo delusi dall’atteggiamento del calciatore perché vediamo quando si sta impegnando. E’ uno dei leader dello spogliatoio e dai leader ci aspettiamo che siano da esempio per gli altri calciatori. Ieri ha fatto un piccolo ritardo, è un segnale importante, ci sono delle regole: all’interno di un gruppo le regole sono importanti da qui la decisione della società e dell’allenatore di non convocarlo”.

Con il francese fuori, il centrocampo bianconero sarà formato da Miretti, Locatelli e Rabiot con Fagioli lasciato in panchina. Fuori dai titolari anche Chiesa, come spiegato da Allegri per evitare di sovraccaricarlo. Sugli esterni allora giocheranno Cuadrado e Kostic con la coppia Di Maria-Vlahovic a cui verrà demandato il compito di fare gol. In difesa, invece, il terzetto formato da Bremer-Bremer e Alex Sandro.