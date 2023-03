Offerta enorme per Rabiot, la Juve perde due volte

Il centrocampista francese a fine stagione andrà in scadenza di contratto con il club bianconero

Alla vigilia del match degli ottavi di finale di Europa League tra Juventus e Friburgo, in Inghilterra si continua a discutere del futuro di Adrien Rabiot. L’ex centrocampista del Paris Saint Germain, sbarcato a Torino nel luglio 2019 a parametro zero, potrebbe trasferirsi nuovamente gratis a fine stagione.

Il contratto di Rabiot con la Juventus andrà infatti in scadenza il prossimo 30 giugno 2023. Da parte del club bianconero, sulla spinta molto forte di Massimiliano Allegri, vi sarebbe la volontà di siglare un nuovo accordo in attesa di un riscontro concreto da parte del calciatore. Non va dimenticato che, qualora non venisse rimossa la penalizzazione di 15 punti in classifica, il club bianconero potrebbe non centrare la qualificazione per la prossima Champions League.

Un dettaglio da non sottovalutare e che potrebbe incidere sulla scelta finale di Rabiot. Sul francese, oltre all’interesse di Manchester City e United, secondo quanto rivelato da ‘Football Insider’ sarebbe spuntata anche la concorrenza del Liverpool. I ‘Reds’ sarebbero disposti a mettere sul piatto del centrocampista un’offerta enorme pur di battere la concorrenza nei suoi confronti e convincerlo a non rinnovare con i bianconeri.

Calciomercato Juve, doppia beffa Liverpool: offerta per Rabiot

Per la Juventus sarebbe un doppio duro colpo da parte del Liverpool, che ha già espresso la propria volontà di non esercitare il riscatto di Arthur, attualmente in prestito.

Rabiot sino a questo momento della stagione è stato senza dubbio tra i migliori nella formazione di Massimiliano Allegri. Esaltato sul piano tecnico dall’allenatore toscano, il francese ha confermato anche con la maglia della Nazionale Francese in occasione del Mondiale disputato lo scorso dicembre in Qatar i grandi progressi realizzati sotto tanti punti di vista.

Perdere un calciatore di questo calibro ed importanza specifica nello scacchiere bianconero, sarebbe un duro colpo per la Juventus. Per questa ragione il club sta cercando di convincere il ragazzo a siglare il rinnovo, anche a cifre inferiori rispetto a quelle che altre società inglesi sarebbero pronte a garantirgli pur di strapparlo a costo zero.