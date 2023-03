L’ammissione spiazza Juve e Milan: il Borussia ne approfitta subito

Juve e Milan lo hanno messo nel mirino ma ora il suo futuro potrebbe essere lontano dalla Serie A: vuole la Bundesliga, il Borussia Dortmund è una opportunità

Germania? Chi non vorrebbe giocare lì. La risposta è di quelle che aprono scenari interessanti per il futuro, soprattutto se a darla è uno dei giovani calciatori più ambiti della Serie A.

Juve, Napoli e Milan hanno messo gli occhi su di lui, nonostante una valutazione che arriva anche a trenta milioni di euro. Tanto vorrebbe l’Udinese per cedere Lazar Samardzic, 21 anni, trequartista con passaporto serbo e tedesco. Di pochi giorni fa la sua decisione di rinunciare alla Nazionale tedesca per scegliere la Serbia, ma c’è un’altra decisione che potrebbe essere chiamato a prendere tra qualche settimana.

Con quattro gol e due assist in stagione, Samardzic ha attirato l’interesse delle big del nostro campionato e non solo. Come detto la Juventus, ma anche Milan e Napoli pensano a lui per la prossima stagione anche se la valutazione che ne fa l’Udinese complica i piani delle due società. Poi c’è la sua volontà e alcune parole che potrebbero aprire la strada ad una destinazione a sorpresa.

Calciomercato Juventus, Samardzic torna in Germania: lo scenario

In un’intervista rilasciata a ‘fussballtransfers.com’, il giovane talento dell’Udinese non ha chiuso la porta ad un ritorno in Bundesliga, campionato dove ha iniziato a giocare con le maglie di Hertha Berlino e Lipsia.

Il ragionamento di Samardzic è semplice: “I miei due ex club giovano lì, io sono lato lì e la Bundesliga è uno dei campionati più importanti al mondo. Non si sa cosa accadrà il futuro, ma giocare in Bundesliga è un obiettivo per qualunque calciatore nato in Germania”. Parole chiare che aprono ad un addio alla Serie A e di club che potenzialmente potrebbero interessarsi al trequartista non ne mancano. Su tutti il Borussia Dortmund, società che è da sempre attenta ai talenti di tutto il mondo e che fa investimenti anche importanti sui giovani se li considera di talento. Samardzic lo è e questo per Juve, Milan e Napoli può anche non essere una buona notizia.