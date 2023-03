Juventus tradita, nuovo colpo di scena: la giovane stella valuta subito l’addio

Calciomercato Juventus, il gioiellino potrebbe superare ben presto la compagnia: svolta a sorpresa, cosa sta succedendo.

Nella nuova Juventus plasmata da Max Allegri un ruolo di nevralgica importanza la stanno ricoprendo i giovani a cui il tecnico livornese sta dando sempre più fiducia. Uno dei prospetti più interessanti delle giovanili bianconere, però, potrebbe fare le valigie e salutare la compagnia.

Ci stiamo riferendo a Kenan Yildiz, talentuoso attaccante che la Juventus ha strappato poco meno di un anno fa alla concorrenza di diversi top club in giro per l’Europa. Messosi in luce nella Primavera bianconera con 13 reti e 6 assist con cui ha impreziosito 29 partite, Yildiz starebbe infatti meditando un clamoroso addio. Secondo quanto riferito da gazzetta.it, infatti, il turco-tedesco sarebbe indispettito dal trattamento riservatogli dalla Juventus. La “Vecchia Signora”, infatti, gli aveva promesso uno sbocco naturale nella Juventus Next-Gen: traguardo nel quale avrebbe potuto confrontarsi con un campionato comunque di livello come la Serie C. Alla prima apparizione ufficiale contro la Virtus Verona, però, ha fatto seguito soltanto soltanto una panchina.

Calciomercato Juventus, Yildiz punta i piedi: addio da non escludere

Scenario che non soddisfa affatto Yildiz che avrebbe cominciato a tastare il terreno alla ricerca – eventuale – di una nuova sistemazione. Al momento non ci sono ancora piste concrete che però potrebbero materializzarsi nel caso in cui dovesse effettivamente prendere piedi l’ipotesi di un addio alla Juventus.

Ricordiamo che Yildiz ha sottoscritto con i bianconeri un contratto fino al 2025. Segnale evidente che “Madama” punta forte su un calciatore strappato al Bayern Monaco con un blitz simile per certi aspetti a quello messo a segno ai suoi tempi per Pogba.

Situazione dunque da monitorare con estrema attenzione in quanto foriera di possibili sviluppi. Grazie al suo talento cristallino Yildiz aveva calamitato le attenzioni dei tifosi della Juventus che sui social hanno a lungo elogiato la crescita esponenziale di un calciatore dai margini di crescita ancora importanti. Staremo a vedere cosa succederà e se si creeranno i presupposti per nuovi colpi di scena.