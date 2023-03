“È finito” e Allegri lo sbatte fuori: ecco cosa c’è nel futuro di Pogba

Il francese è stato escluso dai convocati per il match di stasera contro il Friburgo valevole per l’andata degli ottavi di Europa League

In casa Juventus è esploso il ‘caso’ Pogba a poche ore dalla delicata sfida col Friburgo valevole per l’andata degli ottavi di Europa League. Su Twitter la maggior parte dei tifosi bianconeri si è prontamente scagliata contro il centrocampista francese, in questa stagione sceso in campo appena due volte (un totale di 50’…) a causa di problemi fisici.

Ecco alcuni tweet raccolti da Calciomercato.it con Pogba protagonista:

Fosse vero che dietro l’esclusione di #Pogba dai convocati per #JuventusFriburgo c’è un ritardo all’allenamento di ieri, sarebbe la dimostrazione di quanto piccola è la testa di quel giocatore che tanti, anni fa, pronosticavano come uno dei futuri giocatori più forti al mondo. — Luke (@Ipsedicsit) March 9, 2023

Dopo otto mesi di VACANZA e di stipendio senza giocare, ti prendi il lusso di fare tardi in allenamento. Per tutti i soldi che prendi dovresti arrivare un’ora prima degli altri. Beniamino si, ma fino ad un certo punto. #Pogba #JuveFriburgo pic.twitter.com/bBflhVtkhs — R🎾ßßY™🇺🇦 (@FantaRob) March 9, 2023

Pogba fuori per motivi disciplinari… Le regole valgono per tutti — AlexAmo (@alexamo61) March 9, 2023

Pogba is finished, he will always be remembered as a great YouTube highlights player. — Marvyn Harrison (@Marvyn_Harrison) March 9, 2023

#Pogba si dimostra quel parassita che è, in linea con la categoria di milionari viziati a cui appartiene.#EuropaLeague #JuveFriburgo — Ubuweb (@Ubuweber) March 9, 2023

#Pogba non convocato per motivi disciplinari, dopo aver passato metà stagione in infermeria per le sue scelte sbagliate questo è il mood col quale si ripresenta … #JuveFriburgo — 𝓓𝓷𝓪 𝓑𝓲𝓪𝓷𝓬𝓸𝓷𝓮𝓻𝓸 🖤🤍 (@Dna_1987) March 9, 2023

Pogba-Juventus, senza Champions possibile divorzio

Restando su Pogba, ad oggi non si possono avere e quindi dare certezze circa la sua permanenza a Torino oltre questa stagione. Le voci su un divorzio a giugno, nonostante un contratto di altri tre anni da ben 8 milioni netti a stagione, sono frequenti poggiandosi sulla possibile mancata qualificazione in Champions oppure esclusione dalle coppe europee.

La Juventus potrebbe provare a disfarsi del francese, o meglio dire del suo stipendio cercando un accordo con la Pimenta per la risoluzione del contratto. Al momento, infatti, non si intravedono all’orizzonte potenziali acquirenti per il ventinovenne che è da tre anni ormai più ai box che in campo.