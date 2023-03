Doppio squillo Roma e Sociedad ko, ancora a segno El Shaarawy

Giallorossi essenziali contro gli ospiti spesso pericolosi, Mourinho agguanta la prima vittoria negli ottavi di finale del percorso di Europa League

La Roma mette piede sul manto erboso di un gremito Stadio Olimpico con la consapevolezza di dover blindare un risultato positivo contro la Real Sociedad, come biglietto da visita per la sfida di ritorno.

Il tecnico portoghese José Mourinho prepara la gara con il giusto piglio offensivo, sebbene nei minuti iniziali della partita sono gli ospiti a mostrare maggiore propensione al possesso palla. La fortuna della Roma sta nelle buone circostanze nella trequarti avversaria, tanto che al 13′ Stephan El Shaarawy sblocca il risultato con una zampata vincente a ridosso della linea di porta, su cross di Tammy Abraham. La Real Sociedad reagisce con Kubo che per due volte impensierisce Rui Patricio, senza battere a rete. Paura per una ‘svirgolata’ di Smalling sul finale del primo tempo, Roma vende cara la pelle.

Pellegrini fuori per infortunio, Belotti fa vibrare la porta

La ripresa vede equilibrio e occasioni su entrambi i fronti, mentre al 56′ viene registrato un grave fatto di gioco che coinvolge Lorenzo Pellegrini. Sanguinolento, il capitano giallorosso lascia il terreno di gioco tra gli applausi.

Al 66′ bell’azione in solitaria del ‘Gallo’ Belotti che impatta all’incrocio dei pali un violento tiro imprendibile dal portiere. La pressione della Roma trova la via del raddoppio su cross di Dybala dalla bandierina, con Kumbulla che svetta e colpisce il pallone. Vittoria essenziale per 2-0 e sguardo alla gara di ritorno in terra spagnola. Mourinho sarà chiamato a confermare la coraggiosa prestazione di questa sera per staccare il pass dei quarti di finale. Un passo importante è già compiuto.