Di Maria si prende la Juventus: “Restare? Stiamo parlando”

Angel Di Maria trascina la Juventus e pensa al futuro: l’argentino commenta la vittoria sul Friburgo negli ottavi di finale di Europa League

Angel Di Maria è sempre più trascinatore della Juventus in Europa League: il Fideo decide la sfida d’andata degli ottavi di finale di Europa League con il Friburgo all’Allianz Stadium.

Settimo centro stagionale con la maglia della Juventus per Angel Di Maria che trascina i bianconeri nella vittoria sul Friburgo nel match d’andata degli ottavi di finale di Europa League.

Un colpo di testa vincente dell’argentino, bravo a sfruttare il cross di Kostic per regalare alla Juventus il match d’andata sul Friburgo. “Restare a Torino l’anno prossimo? Non lo so, stiamo parlando, io qui sono molto contento” ha dichiarato l’argentino ai microfoni di Dazn a fine partita.

Juventus, Di Maria stende il Friburgo e parla di futuro

Dopo aver regalato la vittoria alla Juventus, Di Maria si è soffermato sul futuro: “Qui sento l’affetto della gente, ora sono riuscito a dimostrare quanto valgo”.

“I tifosi sono contenti e lo sono anche io, questo per me è molto importante” ha concluso Di Maria, confermando – almeno in parte – le notizie di un possibile rinnovo con la Juventus, con il club bianconero che avrebbe messo sul piatto una importante offerta per trattenere a Torino l’ex Juventus.