Tottenham-Milan, il danno oltre la beffa: entrataccia ed espulsione!

Tottenham-Milan, è stato costretto a chiudere anzitempo la sfida: il suo intervento è stato punito con un cartellino giallo. Già ammonito, finisce sotto la doccia.

Tottenham-Milan sta volgendo al termine. La gara tra gli Spurs ed i rossoneri viaggia sui binari dell’equilibrio. Manca sempre meno al triplice fischio di una sfida molto equilibrata nella quale è stato il “Diavolo” a ritagliarsi le migliori occasioni soprattutto nella ripresa.

Gli uomini di Pioli potranno giovarsi della superiorità numerica per gli ultimi dieci minuti dell’incontro. Un’entrataccia in ritardo di Romero ha fatto sì che l’arbitro Turpin sventolasse il cartellino giallo in faccia al difensore del Tottenham. Già ammonito, l’ex Genoa è stato dunque espulso. Decisione ineccepibile quella del direttore di gara: Romero – che aveva già rischiato di finire sul taccuino dell’arbitro in altre circostanze – è entrato visibilmente in ritardo non colpendo mai il pallone. Lo scatto bruciante di Theo ha infatti eluso il pressing di Romero che ha affondato il tackle venendo beffato dalla velocità del terzino mancino del Milan. Milan che dovrà essere bravo a capitalizzare la superiorità numerica provando ad addormentare la partita, ritagliandosi occasioni importanti in contropiede negli spazi che inevitabilmente si creeranno.